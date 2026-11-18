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Pre nekoliko dana svetom je odjeknula vest koja se čekala godinama – Robert Patinson (40) novi je Džejms Bond. Dok pojedini ljubitelji franšize nisu oduševljeni ovakvom odlukom, drugima Patinson deluje kao odličan naslednik Danijela Krejga. Ipak, posle zvanične objave o novom tumaču legendarne uloge, mnogi su se zapitali ko ga je i zbog čega uopšte odabrao.

Robert Patinson Foto: Jaap Buitendijk/Amazon MGM Studios

Kako piše list Mirror, za sve je kriva, ili zaslužna, Loren Sančez Bezos, supruga Džefa Bezosa, koja je navodno iskoristila svoj uticaj i poznanstva u Holivudu kako bi glumca pogurala ispred konkurencije. Ona je godinama obožavateljka glumca koji se kao mladić proslavio u filmskom serijalu "Sumrak", a Patinson je zajedno sa svojom partnerkom Suki Voterhaus prisustvovao i zabavi povodom veridbe Loren i Bezosa u decembru 2023. godine.

S obzirom na to da se godinama nagađalo ko će preuzeti ulogu tajnog agenta, mnogi su očekivali da će ona pripasti Aronu Tejloru-Džonsonu. Poslednjih meseci sve češće su se pominjali i Džoš O'Konor, Kalum Tarner i Džek Lauden.

"Robert nije bio ime o kojem su svi govorili. Bilo je drugih glumaca koji su izgledali kao mnogo izgledniji izbor. A onda je odjednom on postao čovek kojeg su svi želeli", rekao je izvor za Mirror. Prema navodima istog izvora, u samoj završnici za ulogu su se nadmetali O'Konor, Tarner, Lauden, Nikolas Hoult i Patinson, koji su različitih dana dolazili na audicije i snimali probne scene pred više reditelja.

Odakle toliki uticaj Loren Sančez Bezos

Uticaj Loren Sančez Bezos direktno se dovodi u vezu sa položajem kompanije Amazon u franšizi o Bondu. Amazon MGM drži kreativnu kontrolu nad čuvenim serijalom, a na čelu kompanije nalazi se upravo njen suprug Džef Bezos.

Pogledajte u galeriji fotografije Loren Sančez:

1/10 Vidi galeriju Loren Sančez Foto: Profimedia, Matt Crossick / Alamy / Profimedia, Jeffrey Mayer / MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

"Loren ne treba zvanična titula u filmskom studiju da bi imala uticaj. Njene veze govore same za sebe", naveo je izvor za Mirror.

I reditelj Deni Vilnev od početka želeo Patinsona

Ipak, sve ukazuje na to da Loren nije bila usamljena u podršci Patinsonu. Srećne vesti glumcu je saopštio Deni Vilnev, reditelj poznat po ostvarenjima "Dina" i "Blejd Raner 2049", koji će režirati i predstojeći film o agentu 007. Navodno je Vilnev od samog početka želeo da vidi Patinsona na audiciji, pošto je sa njim već sarađivao na filmu "Dina 3".

Reditelj je kasnije u zvaničnoj izjavi poručio da je presrećan što će upravo Patinson oživeti lik slavnog špijuna.

"Ima bezvremensku dušu agenta 007 i donosi duh koji je kompletno nov. Ne mogu da dočekam da započnemo snimanje", izjavio je Vilnev.

Oglasio se i sam Patinson, istakavši da ova uloga za njega predstavlja "najveću čast u životu". Snimanje novog filma o najpoznatijem tajnom agentu na svetu počeće naredne godine.

(Kurir.rs/24sata.hr)

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