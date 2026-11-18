Loren Sančez zaslužna jer je Robert Patinson novi Džejms Bond, svi se pitaju odakle joj toliki uticaj
Pre nekoliko dana svetom je odjeknula vest koja se čekala godinama – Robert Patinson (40) novi je Džejms Bond. Dok pojedini ljubitelji franšize nisu oduševljeni ovakvom odlukom, drugima Patinson deluje kao odličan naslednik Danijela Krejga. Ipak, posle zvanične objave o novom tumaču legendarne uloge, mnogi su se zapitali ko ga je i zbog čega uopšte odabrao.
Kako piše list Mirror, za sve je kriva, ili zaslužna, Loren Sančez Bezos, supruga Džefa Bezosa, koja je navodno iskoristila svoj uticaj i poznanstva u Holivudu kako bi glumca pogurala ispred konkurencije. Ona je godinama obožavateljka glumca koji se kao mladić proslavio u filmskom serijalu "Sumrak", a Patinson je zajedno sa svojom partnerkom Suki Voterhaus prisustvovao i zabavi povodom veridbe Loren i Bezosa u decembru 2023. godine.
S obzirom na to da se godinama nagađalo ko će preuzeti ulogu tajnog agenta, mnogi su očekivali da će ona pripasti Aronu Tejloru-Džonsonu. Poslednjih meseci sve češće su se pominjali i Džoš O'Konor, Kalum Tarner i Džek Lauden.
"Robert nije bio ime o kojem su svi govorili. Bilo je drugih glumaca koji su izgledali kao mnogo izgledniji izbor. A onda je odjednom on postao čovek kojeg su svi želeli", rekao je izvor za Mirror. Prema navodima istog izvora, u samoj završnici za ulogu su se nadmetali O'Konor, Tarner, Lauden, Nikolas Hoult i Patinson, koji su različitih dana dolazili na audicije i snimali probne scene pred više reditelja.
Odakle toliki uticaj Loren Sančez Bezos
Uticaj Loren Sančez Bezos direktno se dovodi u vezu sa položajem kompanije Amazon u franšizi o Bondu. Amazon MGM drži kreativnu kontrolu nad čuvenim serijalom, a na čelu kompanije nalazi se upravo njen suprug Džef Bezos.
Pogledajte u galeriji fotografije Loren Sančez:
"Loren ne treba zvanična titula u filmskom studiju da bi imala uticaj. Njene veze govore same za sebe", naveo je izvor za Mirror.
I reditelj Deni Vilnev od početka želeo Patinsona
Ipak, sve ukazuje na to da Loren nije bila usamljena u podršci Patinsonu. Srećne vesti glumcu je saopštio Deni Vilnev, reditelj poznat po ostvarenjima "Dina" i "Blejd Raner 2049", koji će režirati i predstojeći film o agentu 007. Navodno je Vilnev od samog početka želeo da vidi Patinsona na audiciji, pošto je sa njim već sarađivao na filmu "Dina 3".
Reditelj je kasnije u zvaničnoj izjavi poručio da je presrećan što će upravo Patinson oživeti lik slavnog špijuna.
"Ima bezvremensku dušu agenta 007 i donosi duh koji je kompletno nov. Ne mogu da dočekam da započnemo snimanje", izjavio je Vilnev.
Oglasio se i sam Patinson, istakavši da ova uloga za njega predstavlja "najveću čast u životu". Snimanje novog filma o najpoznatijem tajnom agentu na svetu počeće naredne godine.
(Kurir.rs/24sata.hr)
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