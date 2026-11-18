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Glumica El Faning (28) privukla je pažnju neobičnom modnom kombinacijom na njujorškoj premijeri filma „Igre gladi: Sunrise on the Reaping“, održanoj 16. novembra. Na crvenom tepihu pojavila se u raskošnoj Živanši haljini ukrašenoj starinskim kutijicama za puder, ogledalcima i drugim kozmetičkim proizvodima. Njen izgled bio je inspirisan likom Efi Trinket, koji tumači u novom filmu, piše Pejdž Siks.

Na haljinu su prišiveni pravi kozmetički proizvodi

Faning je nosila posebno prilagođenu kreaciju modne kuće Živanši, koju je dizajnirala Sara Barton. Haljina je imala čvrsto oblikovan gornji deo, naglašen struk i raskošnu suknju od tila koja se spuštala do poda.

Najviše pažnje privukli su ukrasi na gornjem delu haljine. Od dekoltea do bokova bili su prišiveni pravi starinski kozmetički proizvodi, uključujući kutijice za puder, ogledalca, ruževe i jastučiće za nanošenje šminke.

El Faning Foto: Eric Acquaye / Zuma Press / Profimedia

Kreacija je nastala po uzoru na model iz Živanšijeve kolekcije za jesen i zimu 2025. godine, ali je za glumicu znatno izmenjena. Originalna verzija bila je kratka, dok je Faning nosila dugu haljinu sa voluminoznom suknjom.

Nosila je i neobičan ukras za glavu sa ogledalom

Za njen izgled bila je zadužena stilistkinja Samanta Mekmilen, koja je angažovala poznatog britanskog dizajnera šešira Stivena Džounsa.

On je izradio poseban ukras za glavu sa otvorenim kozmetičkim ogledalom, koji je glumica nosila preko kratke, kovrdžave plave perike. Inspiraciju je pronašao u sopstvenoj kreaciji iz 1996. godine, nastaloj za Živanši u vreme kada je modnom kućom upravljao Džon Galijano.

El Faning Foto: Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Faning je celokupan izgled upotpunila izraženim plavim senkama, rumenilom u crvenkastim tonovima i upečatljivim karminom. Nakit je uključivao i starinske Kartijeove komade iz tridesetih i četrdesetih godina prošlog veka.

Na premijeri se pojavila i Elizabet Benks

Zanimljivo je da Faning nije bila jedina glumica koja je na premijeri svojim modnim izdanjem odala počast Efi Trinket.

Elizabet Benks, koja je taj lik tumačila u prethodnim filmovima iz serijala „Igre gladi“, takođe je odabrala teatralnu kombinaciju. Nosila je kratki baršunasti top i dugu suknju sirena kroja sa vezivanjem, koje potpisuje Kristijan Sirijano, kao i ukras za glavu ukrašen perjem, dizajnerke Lin Pejk.

Elizabet Benks, Foto: Eric Acquaye / Zuma Press / Profimedia

Za zabavu nakon premijere obe glumice su se presvukle. Faning je odabrala kreaciju od organze Marka Džejkobsa i još jedan Džounsov ukras za glavu, dok je Benks dugu suknju zamenila crnom kožnom suknjom.

U novom filmu glumi mlađu Efi Trinket

El Faning u filmu „Igre gladi: Sunrise on the Reaping“ glumi mlađu verziju Efi Trinket, ekscentrične predstavnice Kapitola poznate po raskošnoj odeći, neobičnim frizurama i upečatljivoj šminki.

Radnja novog filma odvija se tokom 50. Igara gladi, a u središtu priče je mladi Hejmič Abernati, kojeg glumi Džozef Zada. Film je zasnovan na romanu Suzan Kolins, a režirao ga je Frensis Lorens.