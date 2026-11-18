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Nekoliko dana pre zvanične potvrde da je Robert Patinson novi Džejms Bond, reditelj Deni Vilnev je u intervjuu za GQ objasnio šta je tražio od novog agenta 007. Vilnev, poznat po filmovima "Dina" i "Blade Runner 2049", režiraće 26. nastavak Bond franšize za Amazon MGM Studios, piše Variety.

Kriterijumi za novog Bonda

Ulogu je na kraju dobio Patinson, zvezda Vilnevovog filma "Dina: Treći deo", a u užem izboru navodno su bili i Kalum Tarner, Džoš O'Konor, Nikolas Hoult i Džek Lauden. "Jasno je da će, koga god odaberem, jedni biti oduševljeni, a drugi razočarani", komentarisao je Vilnev proces odabira.

Deni Vilnev, reditelj novog Džejmsa Bonda Foto: GQ / One More Question / Ferrari / Profimedia

Na pitanje šta je Patinsonu dalo prednost, Vilnev je detaljno opisao profil glumca kog je tražio. "Prvo, moram da verujem da je taj čovek ubica. Bond je više od špijuna, on je egzekutor", rekao je reditelj. "Potreban mi je taj bes duboko u očima, a to nema svako."

Vilnev je dodao da je tražio i glumca s beskompromisnim stilom koji dominira prostorijom čim u nju uđe. "Tražio sam snažnu harizmu, ali i izraženu senzualnost koja privlači ljude. Nekoga s crnim humorom, ko uživa u opasnosti i spreman je da obavi posao bez obzira na sve", nastavio je.

Robert Patinson Foto: Kristina Afanasyeva / Capital pictures / Profimedia

"Treba mi neko ko je snažan, mišićav, fizički moćan. I naravno, neko s bistrim, inteligentnim pogledom, ko je uvek korak ispred svih."

Izjave reditelja i novog Bonda

Nakon zvanične objave, Vilnev je u saopštenju zahvalio svim glumcima koji su učestvovali u procesu odabira. "Bili smo okruženi neverovatnim talentima, ali agent 007 može biti samo jedan", stoji u izjavi.

"S velikim zadovoljstvom želim dobrodošlicu Robertu Patinsonu kao našem novom Džejmsu Bondu. On ima onaj bezvremenski kvalitet koji lik agenta 007 zahteva, a istovremeno unosi jednu sasvim novu energiju. Jedva čekam da počnemo da radimo."

Patinson je u svojoj izjavi istakao kako je počastvovan ulogom. "Džejms Bond je jedan od najlegendarnijih likova u istoriji filma i velika mi je čast što mi je poverena uloga agenta 007. Malo je reći da je ovo ostvarenje sna", poručio je. "Izuzetno se radujem saradnji i radu s ovim fantastičnim timom."

Početak snimanja 26. nastavka franšize o Bondu s Vilnevom i Patinsonom planiran je za 2027. godinu.

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