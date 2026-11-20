Sultan je odlučio da pogubi šejhul-islama: Ne propustite 125. epizodu serije "Sultanija Kosem", samo na Kurir televiziji
Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.
Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.
Sadržaj 125. epizode
Nakon pokušaja atentata na Murata i prinčeve, tenzije na dvoru ne jenjavaju. Kasim otvoreno optužuje Bajazita da je njegova majka Gulbahar umešana u zaveru, dok se Bajazit brani i tvrdi da nije znao šta se sprema. Iako je došao da poseti brata i poželi mu brz oporavak, sukob između prinčeva postaje sve žešći. U međuvremenu, Murat se suočava sa šejhul-islamom Ahizade-efendijom, koji je na tajnom sastanku podržao plan da se sultan ukloni sa prestola, a na njegovo mesto postavi Bajazit.
Murat najpre odlučuje da Ahizade-efendiju razreši dužnosti i protera na Kipar, ali ubrzo menja odluku. Njegova osveta dobija još suroviji oblik, a pogubljenje jednog od najuglednijih verskih autoriteta izaziva šok i zabrinutost među učenjacima. Murat, međutim, ne pokazuje nameru da popusti i poručuje da će svi koji su učestvovali u zaveri snositi posledice. Na mesto smenjenog šejhul-islama postavlja Jahju-efendiju, ali njegova odluka da pogubi Ahizade-efendiju otvara novo pitanje - koliko daleko je spreman da ide kako bi učvrstio vlast?
Dok je Gulbahar zatočena, neko pokušava da je otruje. Sultanija, koja odbija hranu zbog bola što je izgubila poverenje svog sina, izbegava otrov, ali Zejnel-aga, koji je upozorava na vreme, umire nakon što je pojeo zatrovano jelo. Bajazit ubrzo saznaje šta se dogodilo, a Kosem naređuje da se pojača obezbeđenje i da se ništa ne prepusti slučaju dok Gulbahar ne odgovara za svoje postupke. Istovremeno, potraga za Ester ne daje rezultate, pa se sve više strahuje da joj se dogodilo nešto najgore.
Ni u haremu nema mira. Farija je povređena zbog glasina da je nova devojka Sanavber postala Muratova miljenica i podseća ga na obećanje da neće biti drugih žena, ali sultan izbegava razgovor o njihovom odnosu. Kalika, s druge strane, pronalazi način da se približi Bajazitu, priznaje mu da je došla samo da bi ga videla i ne krije svoja osećanja. Princ, opterećen gubicima i sukobima koji ga okružuju, pokušava da se izbori sa sopstvenim slabostima. U trenutku kada mu se čini da mu se sve izmiče, pred njim je prekretnica koja bi mogla da promeni njegov život.
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