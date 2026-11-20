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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Farija je razočarana Muratovim ponašanjem Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 125. epizode

Nakon pokušaja atentata na Murata i prinčeve, tenzije na dvoru ne jenjavaju. Kasim otvoreno optužuje Bajazita da je njegova majka Gulbahar umešana u zaveru, dok se Bajazit brani i tvrdi da nije znao šta se sprema. Iako je došao da poseti brata i poželi mu brz oporavak, sukob između prinčeva postaje sve žešći. U međuvremenu, Murat se suočava sa šejhul-islamom Ahizade-efendijom, koji je na tajnom sastanku podržao plan da se sultan ukloni sa prestola, a na njegovo mesto postavi Bajazit.

Murat najpre odlučuje da Ahizade-efendiju razreši dužnosti i protera na Kipar, ali ubrzo menja odluku. Njegova osveta dobija još suroviji oblik, a pogubljenje jednog od najuglednijih verskih autoriteta izaziva šok i zabrinutost među učenjacima. Murat, međutim, ne pokazuje nameru da popusti i poručuje da će svi koji su učestvovali u zaveri snositi posledice. Na mesto smenjenog šejhul-islama postavlja Jahju-efendiju, ali njegova odluka da pogubi Ahizade-efendiju otvara novo pitanje - koliko daleko je spreman da ide kako bi učvrstio vlast?

Šejhul-islam je pogubljen Foto: umut volkan kincir

Dok je Gulbahar zatočena, neko pokušava da je otruje. Sultanija, koja odbija hranu zbog bola što je izgubila poverenje svog sina, izbegava otrov, ali Zejnel-aga, koji je upozorava na vreme, umire nakon što je pojeo zatrovano jelo. Bajazit ubrzo saznaje šta se dogodilo, a Kosem naređuje da se pojača obezbeđenje i da se ništa ne prepusti slučaju dok Gulbahar ne odgovara za svoje postupke. Istovremeno, potraga za Ester ne daje rezultate, pa se sve više strahuje da joj se dogodilo nešto najgore.

Ni u haremu nema mira. Farija je povređena zbog glasina da je nova devojka Sanavber postala Muratova miljenica i podseća ga na obećanje da neće biti drugih žena, ali sultan izbegava razgovor o njihovom odnosu. Kalika, s druge strane, pronalazi način da se približi Bajazitu, priznaje mu da je došla samo da bi ga videla i ne krije svoja osećanja. Princ, opterećen gubicima i sukobima koji ga okružuju, pokušava da se izbori sa sopstvenim slabostima. U trenutku kada mu se čini da mu se sve izmiče, pred njim je prekretnica koja bi mogla da promeni njegov život.

Kalika je uspela da se približi princu Bajazitu Foto: umut volkan kincir

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