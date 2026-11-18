Gde živi novi Džejms Bond? Zavirite u privatni svet Roberta Patinsona i Suki koji krije prava iznenađenja
- Robert Patinson i Suki Voterhaus godinama žive između Londona i Los Anđelesa, a njihovi domovi spajaju istorijsku arhitekturu, vintage nameštaj i upečatljive detalje.
- Posebno se izdvajaju nekadašnji stan u Noting Hilu sa šarenim tepihom i smaragdnozelenom kuhinjom, kao i kuća u Holivud Hilsu kupljena 2023. za 5,3 miliona dolara.
- Par je sada bazu prebacio u Beverli Hils, gde iznajmljuje kuću sa ćerkom, dok Robert koristi kućnu teretanu za pripreme za film 'The Batman: Part II'.
Kada je reč o poznatim ličnostima, pažnju javnosti ne privlače samo njihove uloge, ljubavni životi i pojavljivanja na crvenom tepihu već i domovi u kojima žive. Jedan od parova čiji enterijer posebno privlači pažnju jesu Robert Patinson i njegova dugogodišnja partnerka Suki Voterhaus.
Dok se sve više govori o glumčevoj karijeri i njegovim projektima, zanimljivo je zaviriti i u njegov privatni svet. Par je godinama živeo između Londona i Los Anđelesa, a njihove nekretnine otkrivaju sklonost ka istorijskoj arhitekturi, starinskom nameštaju i enterijerima sa karakterom.
Od nekadašnjeg stana u londonskom Noting Hilu do luksuzne kuće u Holivud Hilsu, evo kako izgledaju domovi poznatog para.
1. Nekadašnji stan Suki Voterhaus u Noting Hilu
Jedan od najbolje dokumentovanih domova para jeste nekadašnji stan Suki Voterhaus u londonskom kvartu Noting Hil. Uređivala ga je uz pomoć dizajnerke enterijera Izi Hamilton-Ferli, sa željom da otvoreni prostor bude udoban, ali i da odražava njenu ličnost.
Centralni deo dnevne sobe obeležio je upečatljiv tepih u narandžastim, ljubičastim i braon tonovima, oko kojeg je osmišljena ostatak dekoracije. Drveni nameštaj inspirisan sredinom prošlog veka, stakleni detalji i metalik ukrasi dali su prostoru poseban karakter.
Suki je aktivno učestvovala u izboru nameštaja i dekoracije. Posebno se izdvajaju dve fotelje sa dezenom kravlje kože, koje je sama pronašla. U enterijeru su kombinovani vintage i antikvitetni komadi, nabavljeni od trgovaca starinama i preko platformi kao što su Vinterior i 1stDibs.
Posebnu pažnju privlači kuhinja u smaragdnozelenoj boji. Tamnozeleni ormarići kombinovani su sa upečatljivim mermernim radnim površinama i detaljima od rebrastog oraha. Rezultat je prostor koji spaja britansku tradiciju i moderan londonski stil.
2. Luksuzna kuća u Holivud Hilsu
Sa druge strane Atlantika, par je imao nekretninu koja se po stilu značajno razlikovala od londonskog stana.
Prema medijskim izveštajima, Robert i Suki su 2023. godine kupili kuću sa tri spavaće sobe u Holivud Hilsu, za koju su navodno izdvojili 5,3 miliona dolara.
Nekretnina je izgrađena 1939. godine, a ranije ju je renovirao dizajner Džef Luis, čiji je rad na ovoj kući prikazan i u televizijskoj emisiji „Flipping Out“.
Arhitekturu karakterišu visoki zasvođeni plafoni, vidljive drvene grede, lučni prolazi i upečatljiv zidani kamin. Dnevni boravak je otvorenog koncepta i osmišljen tako da bude idealan za druženja.
Kuhinja je znatno prostranija od one u londonskom stanu, dok spoljašnji deo kuće pruža pravi luksuzni ugođaj.
Terasa i stepenasto uređeno dvorište imaju bazen, spoljašnju kuhinju i kamin, što ovu nekretninu čini idealnim mestom za odmor i privatna druženja.
Zanimljivo je da je kuća ranije pripadala muzičaru Beku i njegovoj bivšoj supruzi Marisi Ribisi.
3. Nekadašnji dom Roberta Patinsona u Los Feliz
Pre ove nekretnine, Robert je posedovao još impresivniju kuću u losanđeleskom naselju Los Feliz.
Poznata kao kuća Sejler, ova građevina u španskom revival stilu izgrađena je 1922. godine, a projektovao ju je arhitekta Stajls O. Klements. Prostirala se na približno hektar i po zemljišta.
Unutrašnjost je bila posebna po vitražima, ručno oslikanim površinama, masivnim drvenim gredama i skrivenom prolazu povezanom sa nekadašnjim ilegalnim barom.
Patinson je kuću kupio 2011. godine, a prodao je 2014.
Gde danas žive Robert i Suki?
Prema medijskim izveštajima, par je u međuvremenu svoju bazu prebacio u Beverli Hils, gde iznajmljuje kuću u kojoj živi sa svojom malom ćerkom.
U intervjuu za magazin „GQ“ iz juna 2026. godine, Robert je govorio o teretani u kući koju koristi tokom priprema za film „The Batman: Part II“.
Suki je, sa druge strane, govorila o mogućnosti da porodica provodi više vremena u Velikoj Britaniji.
Iako njihovi budući planovi još nisu sasvim poznati, nekretnine koje su do sada birali otkrivaju njihov zajednički ukus: istorijska arhitektura, neobičan nameštaj, pažljivo odabrani detalji i privatni prostori daleko od očiju javnosti.
Jedno je sigurno – domovi Roberta Patinsona i Suki Voterhaus daleko su od uobičajenog holivudskog glamura. Njihov stil više podseća na spoj londonskog šarma, vintage estetike i diskretnog luksuza
(Kurir.rs/Glossy)
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