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Glumac Đuro Brstina, sin Branimira Brstine, oženio se Ksenijom Repić, unukom Ljiljane Stjepanović. Mlada je takođe glumica te je ovo svakako bila jedna velika glumačka svadba, a sada su otkriveni detalji.

-Sve je bilo baš onako kako smo želeli. Venčali smo se iz velike ljubavi i ne verujem da je moglo da ispadne drugačije. Moj suprug i ja smo skoro sedam godina zajedno i zaista smo želeli da se venčamo. Slavlje je bilo onakvo kakvo sam maštala - ispričala je Ksenija za Blic.

Posebno emotivan trenutak bio je za njenu baku Ljiljanu Stjepanović, koja je, kako je Ksenija otkrila, dugo čekala da joj se unuka uda.

Ovako je izgledalo venčanje:

1/4 Vidi galeriju Venčanje Đura Brstine i Ksenije Repić Foto: Printscreen/ Instagram/ repic____

- Baka je plakala od sreće. Dugo je čekala da se udam i mnogo voli mog muža. Mi smo još kao deca počeli da se zabavljamo i on je postao deo moje porodice, baš kao što sam ja deo njegove. Za nju je to bio poseban trenutak. Mislim da je najmanje što sam mogla da uradim za nju bilo upravo to da se udam - rekla je glumica.

Ksenija je govorila i o odnosu sa svekrom Branimirem Brstinom, ističući da je i on veoma srećan zbog njihovog braka.

- I on je veoma srećan. Ima dobru snajku, kao što moji roditelji imaju dobrog zeta. Prosto, to su sve neke normalne, prirodne stvari. Mi smo njihova deca - navela je ona.

Inače, mlada je na Instagramu svom prezimenu dodala i prezime Brstina, te se sada zove Ksenija Repić Brstina. Par se venčao 25. septembra. Sklopili su crkveni i opštinski brak.

(Kurir.rs/Blic)