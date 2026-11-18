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Glumica Kristina Bogunović Gavrić iznenadila je svoje pratioce kada je podelila sliku sa trudničkim stomakom jer niko nije znao da je trudna.

Naime, ona je objavila kadar gde se vidi da je već u poodmakloj trudnoći, a onda je usledila salva častitka. Mlada zvezda serije "Radio Mileva" sitno broji do porođaja, a navodno je letos u tajnosti i sklopila brak.

Otkrila je i priču koja stoji iza njena dva prezimena:

„Moji roditelji nikada nisu bili u braku, pa je odluka da nosim dva prezimena prirodan sled okolnosti. Uvek sam se šalila da ću, kad se jednog dana udam, imati tri“.

Prvu filmsku ulogu dobila je na kastingu dok je bila na prvoj godini fakulteta, dok joj je uloga Sonje u "Radio Milevi" bila televizijski debi koji joj je doneo veliku prepoznatljivost. Ipak, naglašava da je popularnost nije promenila niti joj je ona bila glavni cilj:

„Život mi se jeste promenio, ali ja sam ista. Nisam zamišljala ovako nešto i ne bavim se glumom da bih bila popularna. U njoj sam jer mi srce snažno igra na sceni i u kadru, a taj osećaj me čini najsrećnijom na svetu“.