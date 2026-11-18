Objavljena lista 100 najboljih filmskih zvezda svih vremena: Neke holivudske dive nisu na spisku!
Svi prepoznamo filmsku zvezdu kada je vidimo. Ali kako odrediti koje zvezde sijaju najsjajnije? Nije svaka filmska zvezda veliki glumac; nije svaki veliki glumac filmska zvezda. Magazin Variety napravio je spisak od 100 najboljih filmskih zvezda. Da li se slažete sa ovim izborom?
Lista 100 najboljih filmskih zvezda svih vremena prema izboru magazina Variety:
100: Henri Fonda
99: Silvester Stalone
98: Zendaja
97: Alen Delon
96: Edi Marfi
95: Filip Simor Hofman
94: Ema Stoun
93: Hoakin Finiks
92: Đah Ruh Han
91: Kristin Stjuart
90: Loren Bakol
89: Nikols Kejdž
88: Lilijan Giš
87: Vupi Goldberg
86: Timoti Šalame
85: Bart Rejnolds
84: Kejt Vinslet
83: Robert Patinson
82: Morgan Friman
81: Liv Ulman
80: Šon Pen
79: Divajn
78: Gregori Pek
77: Rajan Gosling
76: Bert Lankster
75: Pem Grir
74: Robert Dauni Džunior
73: Barbara Stenvik
72: Nikol KIdman
71: Met Dejmon
70: Džek Lemon
69: Doroti Dandridž
68: Danijel Dej - Luis
67: Robert Mičam
66: Vil Smit
65: Majkl Kejn
64: Rasel Krou
63: Fej Danavej
62: Orson Vels
61: Elvis Prisli
60: Sofija Loren
59: Arnold Švarceneger
58: Džin Keli
57: Džodi Foster
56: Džon Travolta
55: Braća Marks
54: Robert de Niro
53: Brus Li
53: Džoun Kroford
51: Kirk Daglas
50: Dajan Kiton
49: Marčelo Mastrojani
48: Voren Biti
47: Širli Templ
46: Robin Vilijams
45: Stiv Mekvin
44: Džuli Endruz
43: Marlen Ditrih
42: Dastin Hofman
41: Fred Atser i Džindćer Rodžers
40: Džejn Fonda
39: Rudolf Valentino
38: Leonardo Dikaprio
37: Ketrin Danev
36: Džejms Kegni
35: Vivijem Li
34: Spenser Trejsi
33: Džudi Garland
32: Al Paćino
31: Pol Njumen
30: Grejs Keli
29: Bred Pit
28: Džejms Stjuart
27: Meril Strip
26: Odri Hepbern
25: Harison Ford
24: Elizabet Tejlor
23: Šon Koneri
22: Greta Garbo
21: Robert Redford
20: Denzel Vošington
19: Džon Vejn
18: Imgrid Bergman
17: Tom Henks
16: Bet Dejvis
15: Klerk Gebl
14: Džejms Din
13: Džulija Roberts
12: Keri Grant
11: Klint Istvud
10: Barbra Strajsend
9: Toširo Mifune
8: Tom Kruz
9: Marlon Brando
6: Sindi Poatje
5: Ketrin Hepbern
4: Džek Nikolson
3: Čarli Čaplin
2: Hemfri Bogart
1: MERILIN MONRO.