En Hatavej na crvenom tepihu u svetloplavom topu i farmerkama tokom trudnoće

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Proslavljena glumica En Hatavej dobila je treće dete. Paparaci su je uslikali dok je u naručju nosila bebu, ali se sama glumica još uvek nije oglasila povodom radosnih vesti, pa javnosti nije otkrila ni pol novorođenčeta. Ipak, taj detalj je ubrzo obelodanila njena bliska saradnica na društvenoj mreži Instagram.

Kako prenosi magazin Gala, En Hatavej (44) i njen suprug Adam Šulman (45) posle dvojice sinova dobili su ćerku. Ovu informaciju potvrdila je i koleginica slavne oskarovke, Moli Rodžers, kostimografkinja na ostvarenju "Đavo nosi Pradu 2" u kojem Hatavej igra jednu od uloga. Ona je na svom Instagram profilu objavila sliku plišanog medvedića uz javnu čestitku upućenu holivudskoj zvezdi.

"Čestitam ponosnoj mami i novoom članu njene porodice... devojčici", napisala je Rodžers.

Nasmejana šetnja ulicama Njujorka

Glumica je viđena u Njujorku tokom opuštene šetnje sa prijateljicom, dok je tek rođenu bebu nosila u nosiljci. Na nastalim fotografijama deluje izuzetno vedro, raspoloženo i nasmejano.

Pogledajte u galeriji fotografije En Hatavej u trudnoći:

1/5 Vidi galeriju En Hatavej na crvenom tepihu u svetloplavom topu i farmerkama tokom trudnoće Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia, Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Zbog treće trudnoće En je pre nekoliko meseci odlučila da napravi kraću pauzu u karijeri. Uoči samog porođaja publici su predstavljena tri velika filmska ostvarenja u kojima tumači glavne uloge – "Đavo nosi Pradu 2", "Odiseja" i "Meri". A sudeći po vestima da je na svet donela devojčicu, pokazalo se da su nagađanja u njenom slučaju bila potpuno tačna.

Više od decenije ljubavi i porodičnog sklada

Podsetimo, En Hatavej, koja je 12. novembra napunila 44 godine, i njen izabranik Adam Šulman u vezi su još od 2008. godine, dok su na ludi kamen stali u septembru 2012. godine.

Prvo dete, sina Džonatana Rouzbanksa Šulmana, dobili su 24. marta 2016. godine, a njihov drugi sin Džek stigao je na svet u novembru 2019. godine. Slavna glumica sada planira da se u potpunosti posveti deci i porodici pre nego što se ponovo vrati na filmski set i novim profesionalnim izazovima.

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