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Glumac Leri Poindekster preminuo je u 66. godini, samo nekoliko dana nakon što ga je udario automobil u stravičnoj nesreći.

Zvezda serije "Days of Our Lives", čija je holivudska karijera trajala više od četiri decenije, iznenada je preminula u bolnici u sredu, nakon što je zadobila povrede u saobraćajnoj nesreći.

Kako se navodi, Poindekster je u petak uveče prelazio ulicu kako bi kupio hranu u blizini svoje kuće u Studiju Sitiju, u Kaliforniji, kada ga je udario automobil.

Naredna četiri i po dana proveo je u bolnici, a u sredu je trebalo da bude podvrgnut operaciji zbog polomljenih rebara.

Međutim, glumac je preminuo iznenada tog jutra, pre nego što je operacija uopšte mogla da bude obavljena, prenosi portal Deadline.

Dodatni detalji o saobraćajnoj nesreći i njegovoj iznenadnoj smrti za sada nisu objavljeni.

Poindekster je bio poznato lice na američkoj televiziji, a tokom svoje dugogodišnje karijere ostvario je gotovo 200 uloga u filmovima i televizijskim serijama.

Najpoznatiji je bio po pojavljivanjima u popularnoj NBC-jevoj sapunici "Days of Our Lives", u kojoj je tokom tri decenije igrao dva različita lika.

Prvi put se u ovoj seriji pojavio 1984. godine, kada je tumačio lik Bena Velča, a potom se vratio u ovu dugovečnu televizijsku dramu kao otac Luj, u periodu od 2014. do 2018. godine.

Takođe je 2005. godine glumio doktora Ešera Tomasa u 12 epizoda serije "General Hospital", a pojavio se i u 23 epizode serije "Santa Barbara".

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