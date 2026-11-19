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Marina Abramović, jedna od najpoznatijih svetskih umetnica performansa, 30. novembra napuniće 80 godina. Rođena je u Beogradu, u porodici Vojina i Danice Abramović, partizana koji su posle Drugog svetskog rata dobili istaknute poslove. Njen otac radio je u državnoj bezbednosti, a majka je rukovodila beogradskim Muzejom revolucije. Uporište u sasvim drugačijem svetu Marina je, međutim, pronašla kod bake po majci, Milice Rosić.

Marina Abramović Foto: Ettore Ferrari / Zuma Press / Profimedia

Uz baku, koja je bila duboko religiozna, provela je prve godine detinjstva. Marina je kasnije govorila koliko je taj period uticao na nju. Porodica Rosić imala je i još jednog poznatog člana: Petra Rosića, brata Marininog dede po majci, koji je kao patrijarh Varnava bio na čelu Srpske pravoslavne crkve od 1930. do 1937. godine. Marini je, dakle, bio deda-stric.

Detinjstvo između dva porodična sveta

Petar Rosić, patrijarh Varnava Rosić Foto: Arhiva

Dok je baka Milica negovala pravoslavnu veru, Marini su roditelji bili posvećeni komunističkim uverenjima. Umetnica je u intervjuima opisivala strogo odrastanje u roditeljskom domu, naročito odnos sa majkom Danicom. Taj spoj porodičnih iskustava nije ostao samo deo njene biografije: Abramović je više puta govorila o tome kako su je oblikovali disciplina roditelja i duhovnost bake.

O porodičnim odnosima govorila je i u emisiji Finding Your Roots, u kojoj je saznala više o svom dedi-stricu Varnavi. U razgovoru je otkrila da neke od prikazanih porodičnih fotografija ranije nije videla.

„Lišila sam sebe dece i porodice“

Marina Abramović Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Marina je otvoreno pričala i o odluci da život posveti umetnosti. Tokom boravka u Beogradu 2019. godine govorila je o tome šta je takav izbor značio za njen privatni život i tadašnju vezu sa producentom Todom Ekertom:

- Lišila sam sebe dece i porodice. Živela sam ceo život kao nomad. Moji studenti su bili moja deca. U poslednje tri godine sam srećna s Todom, koji ima sličan način života. Vidimo se povremeno u hotelu - rekla je tada Abramović.

Marina Abramović - performans Foto: OLI SCARFF / AFP / Profimedia

U intervjuu iz 2025. Marina je rekla da ona i Tod, koji je od nje mlađi 21 godinu, žive zajedno u Njujorku, iako zbog posla često putuju. Iza nje su dva braka, a među njenim najpoznatijim ljubavnim i umetničkim partnerstvima bila je dugogodišnja veza sa umetnikom Ulajem.

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