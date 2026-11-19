Malo ko zna ko je bio deda Marine Abramović: Predvodio je Srpsku pravoslavnu crkvu, a roditelji joj bili komunisti
Marina Abramović, jedna od najpoznatijih svetskih umetnica performansa, 30. novembra napuniće 80 godina. Rođena je u Beogradu, u porodici Vojina i Danice Abramović, partizana koji su posle Drugog svetskog rata dobili istaknute poslove. Njen otac radio je u državnoj bezbednosti, a majka je rukovodila beogradskim Muzejom revolucije. Uporište u sasvim drugačijem svetu Marina je, međutim, pronašla kod bake po majci, Milice Rosić.
Uz baku, koja je bila duboko religiozna, provela je prve godine detinjstva. Marina je kasnije govorila koliko je taj period uticao na nju. Porodica Rosić imala je i još jednog poznatog člana: Petra Rosića, brata Marininog dede po majci, koji je kao patrijarh Varnava bio na čelu Srpske pravoslavne crkve od 1930. do 1937. godine. Marini je, dakle, bio deda-stric.
Detinjstvo između dva porodična sveta
Dok je baka Milica negovala pravoslavnu veru, Marini su roditelji bili posvećeni komunističkim uverenjima. Umetnica je u intervjuima opisivala strogo odrastanje u roditeljskom domu, naročito odnos sa majkom Danicom. Taj spoj porodičnih iskustava nije ostao samo deo njene biografije: Abramović je više puta govorila o tome kako su je oblikovali disciplina roditelja i duhovnost bake.
O porodičnim odnosima govorila je i u emisiji Finding Your Roots, u kojoj je saznala više o svom dedi-stricu Varnavi. U razgovoru je otkrila da neke od prikazanih porodičnih fotografija ranije nije videla.
„Lišila sam sebe dece i porodice“
Marina je otvoreno pričala i o odluci da život posveti umetnosti. Tokom boravka u Beogradu 2019. godine govorila je o tome šta je takav izbor značio za njen privatni život i tadašnju vezu sa producentom Todom Ekertom:
- Lišila sam sebe dece i porodice. Živela sam ceo život kao nomad. Moji studenti su bili moja deca. U poslednje tri godine sam srećna s Todom, koji ima sličan način života. Vidimo se povremeno u hotelu - rekla je tada Abramović.
U intervjuu iz 2025. Marina je rekla da ona i Tod, koji je od nje mlađi 21 godinu, žive zajedno u Njujorku, iako zbog posla često putuju. Iza nje su dva braka, a među njenim najpoznatijim ljubavnim i umetničkim partnerstvima bila je dugogodišnja veza sa umetnikom Ulajem.
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