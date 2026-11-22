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Pevačica Rijana je zvezda nove reklamne kampanje modne kuće Dior, a posebnu pažnju izazvale su fotografije i video-snimak na kojima pozira u zagrljaju sa svojom najmlađom ćerkom.

Tridesetosmogodišnja umetnica učestvovala je u snimanju kampanje zajedno sa jednogodišnjom ćerkom Roki Ajriš. Najviše komentara izazvao je kratak video u kojem se Rijana pojavljuje bez odeće, dok nežno drži devojčicu u naručju.

Umetnički koncept snimka spaja majčinsku nežnost i provokativnu modnu estetiku, po kojoj je pevačica već godinama prepoznatljiva.

U videu koji traje 27 sekundi kamera postepeno približava kadar majke i deteta, otkrivajući Rijanino izdanje i jedan od najprepoznatljivijih Diorovih modnih dodataka – crnu prošivenu torbu Lady Dior sa zlatnim detaljima.

Upravo ovaj kultni model nalazi se u središtu kampanje, koja kroz različite vizuelne kompozicije predstavlja spoj elegancije, ženstvenosti i savremenog luksuza.

Majka i ćerka u glavnim ulogama Diorove kampanje

Kampanja pod nazivom „Lady Dior 2027“ donosi i niz fotografija na kojima Rijana pozira sa ćerkom. Na jednom snimku majka i devojčica pojavljuju se u usklađenim crnim kožnim jaknama, stvarajući zanimljiv modni kontrast između rok estetike i luksuznog dizajna.

Na drugoj fotografiji pevačica nežno ljubi svoju naslednicu, a emotivni trenutak daje kampanji intimniju i topliju dimenziju.

Pored crne Lady Dior torbe, Rijana je predstavila i model u nežnoj ružičastoj nijansi, pokazujući različita lica ovog modnog klasika. Dok crna verzija odiše bezvremenskom elegancijom, ružičasta donosi razigraniji i nežniji izgled.

Izbor da se u kampanju uključi i njena ćerka dodatno je privukao pažnju, jer je Rijana poslednjih godina sve češće spajala svoj privatni život sa modnim projektima. Pevačica je poznata po tome što se ne plaši modnih eksperimenata, pomeranja granica i neočekivanih kombinacija, a ovim angažmanom još jednom je pokazala da njen stil ne prati stroga pravila.

Rijana i Dior – spoj mode, umetnosti i ličnog izraza

Torba Lady Dior jedan je od najpoznatijih modnih modela francuske modne kuće. Njena istorija vezuje se za princezu Dajanu, kojoj je torba poklonjena 1995. godine, a ubrzo je postala jedan od simbola Diorove elegancije i luksuza.

Upravo zato je izbor ovog modela za centralni detalj kampanje posebno značajan. Kroz Rijanino pojavljivanje Dior predstavlja klasičan modni dodatak u savremenom kontekstu, oslanjajući se na snažnu ličnost pevačice i njenu sposobnost da svaki modni projekat pretvori u događaj o kojem se govori.

Rijana, koja je tokom karijere izgradila status jedne od najuticajnijih žena u svetu muzike, mode i lepote, još jednom je pokazala da uspešno spaja različite uloge. Ovoga puta pred objektivima nije bila samo svetska muzička i modna zvezda već i majka, a upravo je spoj glamura i nežnosti obeležio ovu kampanju.

VIDEO: Rijana sa golim trudničkim stomakom