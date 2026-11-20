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Američka glumica Hanter Šejfer (27), poznata po ulozi Džuls Von u popularnoj seriji "Euforija", mogla bi da se upiše u istoriju filmske franšize o Džejmsu Bondu. Njeno ime našlo se na spisku potencijalnih kandidatkinja za ulogu Bondove devojke u predstojećem filmu, u kojem će slavnog agenta 007 tumačiti Robert Patinson.

Pogledajte u galeriji fotografije Hanter Šejfer:

1/5 Vidi galeriju Hanter Šejfer, premijera filma Blejdraner Foto: Stills Press / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Cristina Massei / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Magazin Variety objavio je listu od 19 glumica koje bi voleli da vide uz novog Džejmsa Bonda, a među njima se našla i Šejfer. Ukoliko bi dobila ulogu, postala bi prva transrodna glumica koja bi tumačila jednu od glavnih Bondovih devojaka, što bi predstavljalo značajan trenutak za jednu od najpoznatijih filmskih franšiza.

"Ne znam ko to ne bi želeo"

Šejfer se na ova nagađanja osvrnula na londonskoj premijeri serije "Blejd Raner 2099", gde su je novinari pitali da li bi prihvatila ulogu. Njen odgovor bio je kratak, ali dovoljno zanimljiv da dodatno podgreje rasprave.

"Pa da, ne znam ko to ne bi želeo", poručila je glumica, stavivši do znanja da joj se takva mogućnost dopada. Osvrnula se i na izbor Roberta Patinsona za novog Džejmsa Bonda, za šta je rekla da je "jako kul" i dodala da joj se ta odluka sviđa.

Hanter Šejfer, premijera filma Blejdraner Foto: Stills Press / Alamy / Profimedia

Spisak potencijalnih Bondovih devojaka

Pored Hanter, na listi potencijalnih Bondovih devojaka našle su se i brojne poznate holivudske glumice, među kojima su Zendeja, Lupita Njongo, Sidni Svini, Margaret Kvoli i Emili Blant.

Glumica je ranije govorila i o tome kako ne želi da je filmska industrija ograničava isključivo na transrodne uloge. U intervjuu za GQ 2024. godine istakla je da želi da dobija prilike za različite likove i da ne želi da njen rodni identitet određuje čitavu njenu karijeru.

Hanter Šejfer, premijera filma Blejdraner Foto: Cristina Massei / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zanimljivo je i da bi njen eventualni angažman otvorio novo poglavlje u istoriji franšize. Naime, transrodna manekenka Kerolajn Kosi, poznata i pod umetničkim imenom Tula, pojavila se još 1981. godine u filmu "Samo za tvoje oči" sa Rodžerom Murom.

Imala je manju, nemu ulogu devojke pored bazena, zbog čega se često pominje kao prva transrodna žena koja se pojavila u filmu o Džejmsu Bondu. Hanter bi tako mogla da postane prva transrodna glumica u jednoj od glavnih uloga Bondove devojke.

(Kurir.rs/Net.hr)

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