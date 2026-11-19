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Svetski poznata sopranistkinja Sara Brajtman, jedna od najuspešnijih umetnica svih vremena, stiže u Beograd 24. novembra 2026. godine, kada će u Sava centru, u okviru evropske koncertne turneje „A Winter Symphony“, prirediti veče ispunjeno raskošnom muzikom, vrhunskom scenografijom, elegancijom i glamurom.

Sara Brajtman, originalni glas jednog od najpoznatijih mjuzikala svih vremena, „The Phantom of the Opera“ (Fantom iz opere), i umetnica koja je osvojila više od 180 zlatnih i platinastih priznanja, prodala 35 miliona nosača zvuka i ostvarila više od milijardu strimova širom sveta, poznata je ne samo po svom izuzetnom glasu već i po prefinjenom modnom ukusu i spektakularnim scenskim nastupima.

Njeni koncerti odavno su prevazišli okvire tradicionalnih muzičkih nastupa. Svaki izlazak na scenu predstavlja pažljivo osmišljenu kombinaciju muzike, pozorišne umetnosti, raskošnih kostima, svetlosnih efekata i vizuelnog spektakla. Kao velika ljubiteljka mode, Sara Brajtman posebnu pažnju posvećuje scenskom izgledu, sarađujući sa renomiranim svetskim dizajnerima i kostimografima.

Među kreacijama koje su ostavile poseban utisak izdvajaju se kostimi čuvenog libanskog dizajnera Elija Saaba i britanske kostimografkinje Džoj Endruz, koje je nosila tokom svetske turneje „Harem“ 2004. godine, nastupajući na četiri kontinenta.

Ipak, jedna od njenih najupečatljivijih modnih kreacija ostaje nežna bela haljina modne kuće Versaće, koju je nosila na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine. Tom prilikom, pred milionskim auditorijumom, izvela je pesmu „You and Me“ zajedno sa kineskim pevačem Liju Huanom, ostavljajući snažan utisak kako svojim glasom tako i elegantnim scenskim izgledom.,

Sara Brajtman Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/PIXSELL

Swarovski kristali kao simbol scenskog glamura

Posebno mesto u njenim nastupima zauzimaju Swarovski kristali, koji su postali gotovo zaštitni znak njene scenske estetike.

Tokom svetske turneje „HYMN: Sarah Brightman in Concert“, koja je trajala od 2018. do 2021. godine i obuhvatila više od 125 nastupa, nosila je raskošne scenske kostime ukrašene sa više od 600.000 Swarovski kristala.

Pod svetlima reflektora, kristali su stvarali očaravajuću igru boja i svetlosti, pretvarajući svaki nastup u jedinstveno vizuelno iskustvo. Za Saru Brajtman moda nikada nije bila samo pitanje izgleda, već sastavni deo umetničkog izraza i načina na koji publici prenosi emocije.

Kompanija Swarovski za ovu umetnicu izradila je i posebnu tijaru, u čijem je osmišljavanju i sama učestvovala. Ovaj upečatljivi detalj dodatno je naglasio bajkovitu atmosferu njenih koncerata i spojio eleganciju visoke mode sa magijom pozorišne scene.

Od Fantoma iz opere do svetskih koncertnih pozornica

Svoj jedinstveni scenski izraz Sara Brajtman gradila je i kroz bogato pozorišno iskustvo. Nastupala je u poznatim mjuziklima kao što su „Cats“, „Nightingale“ i „The Phantom of the Opera“, u kojem je tumačila glavnu žensku ulogu Kristin Daje.

Kompozitor Endru Lojd Veber, inspirisan njenim glasovnim mogućnostima, stvarao je muziku za ovu ulogu imajući upravo nju na umu.

Pozorišno iskustvo oblikovalo je njen istančani ukus za scensku raskoš, kostime i vizuelni identitet nastupa. Istovremeno, Sara Brajtman postala je jedna od najznačajnijih predstavnica klasičnog krosovera, muzičkog pravca koji spaja klasičnu muziku i opersko pevanje sa elementima popa, roka i elektronske muzike.

Njena izuzetna sposobnost da poveže različite muzičke žanrove donela joj je jedinstveno mesto na svetskoj sceni. Ostala je zabeležena kao jedina umetnica koja je istovremeno zauzela prvo mesto na Bilbordovim listama klasične i dens muzike.

Posebno mesto u njenoj karijeri zauzima i legendarni duet sa Andreom Bočelijem „Time to Say Goodbye“, koji je postao jedan od najprepoznatljivijih muzičkih snimaka u istoriji klasičnog krosovera.

Sara Brajtman Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/PIXSELL

„A Winter Symphony“ – raskošna muzička čarolija stiže u Beograd

Beogradska publika imaće priliku da 24. novembra u Sava centru doživi posebnu atmosferu koncertne turneje „A Winter Symphony“, koja donosi prepoznatljiv spoj raskošnih orkestarskih aranžmana, jedinstvenog sopranskog glasa Sare Brajtman i impresivnog scenskog doživljaja.

Ova koncertna turneja predstavlja spoj muzičke elegancije, zimske čarolije i umetničke raskoši po kojoj je Sara Brajtman poznata širom sveta.

Publiku očekuje veče u kojem će se preplitati emotivne melodije, prepoznatljiva interpretacija i vizuelna estetika koja njene nastupe čini posebnim. Upravo ta sposobnost da koncert pretvori u celovito umetničko iskustvo razlog je zbog kojeg Sara Brajtman već decenijama osvaja publiku na svim kontinentima.

U kakvim će raskošnim kreacijama svetska diva zablistati pred beogradskom publikom ostaje da se vidi. Jedno je sigurno – njen dolazak u Beograd predstavlja izuzetnu priliku za sve ljubitelje vrhunske muzike, pozorišne umetnosti, elegancije i glamura.

Sara Brajtman nastupiće 24. novembra 2026. godine u Sava centru u Beogradu, u okviru evropske koncertne turneje „A Winter Symphony“.

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