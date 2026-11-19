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Najpopularniji glumac ovih dana je Robert Patinson, a kako i ne bi bio kada smo konačno saznali da će upravo on biti novi Džejms Bond.

Roberta smo tokom godina zavoleli u serijalu o Hariju Poteru, filmovima "Dina"i "Betmen", ali jedna od njegovih najpoznatijih uloga koja mu je donela svetsku slavu je bila u "Sumrak sagi".

Osim slave, trilogija o vampirima mu je donela i veliku ljubav, ali i veliki skandal.

Robert Patinson i Kristen Stjuart raskinuli su 2013. godine Foto: Hyperstar / Alamy / Profimedia

Naime, Robert Patinson je na audiciji za Sumrak sagu 2007. godine upoznao Kristen Stjuart.Oboje su dobili glavne uloge, pa su se tokom snimanja zaljubili i postali jedan od najpopularnijih parova u Holivudu.

Bili su nekoliko godina zajedno, sve do 2013. godine sa manjim prekidima.

Međutim 20212. godine je mlada glumica uslikama sa rediteljem Rupertom Sandersom, s kojim je sarađivala u filmu "Snežana i lovac".

Oni su uhvaćeni kako se ljube, a paparaci je trenutak u kom ih je zatekao opisao rečima da "izgledaju kao da ne mogu da se zasite jedno drugog".

Kristin Stjuart i Rupert Sanders Foto: FAMEFLYNET / Backgrid USA / Profimedia

Omiljeni holivudski par Robert Patinson i Kristen Stjuart bio je opet u žiži javnosti, ali ovog puta zbog glumičine preljube. A da stvari budu još gore, reditelj je u tom trenutku bio oženjen Liberti Ros s kojom ima dvoje dece.

Raskid je propratio čak Donald Tramp koji je u brojnim tvitovima na nekadašnjem Tviteru iz oktobra i novembra 2012. godine, urgirao da Patinson ostavio Kristen.

- Robert Patinson ne bi trebalo da se vrati Kristen Stjuart. Varala ga je i uradiće to ponovo, samo gledajte. Može on mnogo bolje -

Publika je bila nemilosrdna, a Kristen nije mogla nigde da izađe bez ismevanja i dobacivanja.

Na kraju je uputila javno izvinjenje.

Robert Patinson Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

– Duboko žalim zbog bola i sramote koju sam izazvala svojim bližnjima i svima koje je ovo pogodilo – poručila je Kristen, koja je posebno izvinjenje i poruku imala za Roberta Patinsona.

– Trenutna indiskrecija je ugrozila nešto najvažnije u mom životu: osobu koju volim i poštujem više od svih – Roba. Volim ga, volim ga i mnogo mi je žao – istakla je glumica

Nakon ovog skandala, par se ipak pomirio, ali ipak nije više ništa bilo isto.

Kako su mediji kasnije pisali, britanski glumac je nakon Kristenine preljube bio "očajan", "depresivan" i "slomljenog srca", ali on nikada nije hteo da komentariše ovaj skandal.

Robert Patinson je godinama kasnije pronašao ljubav svog života u glumici Suki Voterhaus s kojom ima dete, a i Kristen Stjuart je pronašla sreću sa producentkinjom Dilan Mejer s kojom je u braku od prošle godine.

Robert i Suki Foto: Ottavia Da Re/Sintesi / Sipa Press / Profimedia

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