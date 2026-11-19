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Robert Patinson je novi Džejms Bond, zvanično je potvrđeno na Instagram profilu franšize. Iz studija su poručili da će njegov dolazak označiti početak nove ere jednog od najpoznatijih likova u istoriji kinematografije.

Četrdesetogodišnji britanski glumac naslediće Danijela Krejga i postati sedmi glumac koji će tumačiti slavnog britanskog tajnog agenta u zvaničnim filmovima ovog serijala.

Robert Patison Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / ProfimediaMarechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Od tinejdžerskog idola do uloge agenta 007

Ovaj izbor je naročito zanimljiv zbog samog Patinsonovog glumačkog puta. Šira publika ga je najpre upoznala kao Sedrika Digorija u filmu "Hari Poter i Vatreni pehar", dok mu je svetsku slavu donela uloga Edvarda Kalena u filmskom serijalu "Sumrak".

Međutim, umesto da ostane zarobljen u statusu tinejdžerske zvezde, Patinson je posle tog velikog uspeha napravio oštar zaokret ka znatno zahtevnijim i često nekonvencionalnim ostvarenjima. Sarađivao je sa rediteljima kao što su Dejvid Kronenberg, Robert Egers i Lin Remzi, a role u filmovima "Kosmopolis", "Svetionik" i "Umri, ljubavi moja" pokazale su koliko je spreman da rizikuje prilikom izbora uloga i glumačkih transformacija.

Teški počeci i neobične navike

Robert privlači pažnju javnosti i svojim privatnim životom, budući da glumac nikada nije krio da je na početku karijere živeo u teškom siromaštvu.

Pogledajte u galeriji fotografije Roberta Patisona i Dženifer Lorens:

1/9 Vidi galeriju Robert Patison i Dženifer Lorens na crvenom tepihu u Kanu 2025. Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia, RUNE HELLESTAD / UPI / Profimedia, Domine Jerome/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nekada sam imao samo jedan komad nameštaja. Šest meseci sam imao samo čamac na naduvavanje koji mi je služio kao kauč, krevet i trpezarijski sto. Jako sam ga voleo, ali je izazvao mnogo problema sa leđima", priznao je glumac.

Mnogi i dalje pamte neke od njegovih kontroverznih izjava, poput one kada je priznao da dugo nije vodio računa o ličnoj higijeni,zbog čega je imao ozbiljne neprijatnosti tokom snimanja "Sumrak sage" koja ga je proslavila.

"Često nosim kapu ili šešir jer imam toliko ostataka prljavštine u kosi od godina i godina taloženja, nisam je prao i nisam imao nikakav osećaj za ličnu higijenu. Čak i danas se ne snalazim sa stvarima u kojima bi trebalo da budem seksi momak ili šta već, i bukvalno pitam ljude u studiju da skinu perut sa mene", rekao je Robert i dodao da je tek u zrelijim godinama odlučio da se ozbiljno posveti nezi tela i hidrataciji, što smatra drastičnom životnom promenom.

(Kurir.rs/Story.hr)

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