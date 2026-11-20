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"Ja sam heteroseksualni muškarac", našalio se Tom Nojvirt, koji je na Evroviziji 2014. godine pobedio kao Končita Vurst. U podkastu "Bussi Blabla", koji vodi zajedno sa muzičarem Džej-Džejem, govorio je o tome kako pokušava da se iskupi kada nešto zabrlja u vezi – tako što kupi poklon, prenosi Heute.

Nojvirt je kao Končita Vurst posle trijumfa na Evroviziji postao međunarodno prepoznatljivo lice LGBTQ zajednice. Njegov pobednički uzvik "We Are Unstoppable" ("Ne mogu nas zaustaviti") mnogi su protumačili kao poruku protiv homofobije i političkog progona kvir osoba u pojedinim državama.

"Eto, ima nas dvojica"

U podkastu se Nojvirt poigrao stereotipom da heteroseksualni muškarci kupuju poklone partnerkama kada nešto pogreše ili kada žele da se iskupe. Kada je Nojvirt izjavio da je heteroseksualni muškarac, Džej-Džej je stavio ruku preko lica i dobacio: "Eto, ima nas dvojica."

"Mislim da je to ljudski, zar ne? Želiš nekako da popraviš stvar", dodao je Džej-Džej. Pritom je rekao da muškarci u takvim situacijama verovatno češće posegnu za poklonom. "Sad sam heteroseksualni muškarac", ponovio je Nojvirt na kraju razgovora. Ova šala nasmejala je i pratioce, koji su ispod snimka na Instagramu ostavljali emodžije koji plaču od smeha.

(Kurir.rs/Index)

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