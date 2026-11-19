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Lik Džejmsa Bonda u naredna tri filma će tumačiti glumac Robert Patinson, a ova vest je izazvala veliku buru. Mnogi smatraju da on nije pravi izbor i razočarani su, ali mu ipak podrška stiže od kolega, što je takođe veoma bitno.

Sreću mu je javno, na društvenim mrežama poželeo i nekadašnji Džejms Bond (jedan od šestorice koji su tumačili lik tajnog agenta) Pirs Brosnan.

Glumac koji je glumio u 4 filma o Džejmsu Bondu (Zlatno oko, Sutra ne umire, Svet nije dovoljan i Umri drugi dan) i koji je mnogima omiljeni u ovoj ulozi, poželeo je dobrodošlicu Robertu Patinsonu.

- Dragi Roberte, dobrodošao u svet Bonda. Bićeš veličanstven - napisao je glumac na Fejsbuku.

- S velikom radošću se sećam vremena koje smo proveli zajedno snimajući Remember Me. Bilo je pravo zadovoljstvo gledati kako gradiš impresivnu karijeru i napreduješ iz uspeha u uspeh. Uživaj u ovoj avanturi- napisao je Brosnan, završivši poruku rečima Grá mór, što na irskom znači mnogo ljubavi', uz svoj potpis.

Mnogo znači što je podršku mlađem kolegi uputio upravo Pirs Brosnan, koji dobro zna očekivanja i pritisak koji nosi uloga najpoznatijeg svetskog tajnog agenta.

Podsetimo, ulogu Džejmsa Bonda dosad je tumačilo šestorica glumaca, a među njima su Šon Koneri,Rodžer Mur, Pirs Brosnan, Džordž Lejzenbi, Rimoti Dalton i Danijel Krejg.

S druge strane, Robert Patinson koji se proslavio u serijalu "Sumrak saga", filmu "Tenet" i "Betmen", tokom godina je izgradio impresivnu karijeru i pokazao svestranost, tako da smo sigurni da će biti odličan Džejms Bond.

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