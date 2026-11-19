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U novom nastavku planetarno popularne komedije „FOKEROVI - STIŽE SNAJKA“ (FOCKER IN - LAW), koji u bioskope stiže 25. novembra 2026. godine, pojaviće se i Novak Đoković.

Svetska teniska legenda pridružila se impresivnoj glumačkoj ekipi koju predvode Robert de Niro, Ben Stiler, Arijana Grande, Oven Vilson, Blajt Daner i Teri Polo.

Sa reketom u rukama i osmehom na licu, Novak Đoković se po prvi put u karijeri pojavljuje na velikom platnu. U sceni sa izvanrednim komičarom Ovenom Vilsonom, Đokovićeva kameo uloga obeležiće novi nastavak ovog kultnog serijala.

Foto: Taramount/promo

Novi nastavak kultne franšize vraća na veliko platno omiljene članove porodice Foker, čiji životi ponovo upadaju u vrtlog porodičnih nesporazuma, sukoba generacija i urnebesnih situacija. Ovoga puta u centru priče nalazi se Henri Foker (Skajler Đizondo), sin Grega i Pem Foker, koji odlučuje da se oženi snažnom, uspešnom i samouverenom Olivijom (Arijana Grande), što pokreće novi niz komičnih komplikacija i neprijatnosti.

Film je napisao i režirao Džon Hamburg, scenarista i producent koji je učestvovao u stvaranju prethodnih nastavaka serijala, dok produkciju potpisuju Džejn Rozental, Robert de Niro, Ben Stiler, Džon Lešer, Džej Roč i Džon Hamburg.

Foto: Taramount/promo

Od premijere filma Njeni roditelji 2000. godine, serijal je osvojio milione gledalaca širom sveta i postao jedna od najuspešnijih komičnih franšiza modernog doba. Povratak omiljenih likova, dolazak novih glumačkih pojačanja predvođenih Arijanom Grande, ali i specijalno pojavljivanje Novaka Đokovića, čine da su „FOKEROVI – STIŽE SNAJKA“ jedna od najiščekivanijih komedija godine.

Film „FOKEROVI – STIŽE SNAJKA“ će premijerno biti prikazan u utorak, 24. novembra u 20 časova u bioskopu Cineplexx Galerija.

Na redovne repertoare naših bioskopa stiže 25. novembra.