Novak Đoković u filmu "Fokerovi - stiže snajka"
U novom nastavku planetarno popularne komedije „FOKEROVI - STIŽE SNAJKA“ (FOCKER IN - LAW), koji u bioskope stiže 25. novembra 2026. godine, pojaviće se i Novak Đoković.
Svetska teniska legenda pridružila se impresivnoj glumačkoj ekipi koju predvode Robert de Niro, Ben Stiler, Arijana Grande, Oven Vilson, Blajt Daner i Teri Polo.
Sa reketom u rukama i osmehom na licu, Novak Đoković se po prvi put u karijeri pojavljuje na velikom platnu. U sceni sa izvanrednim komičarom Ovenom Vilsonom, Đokovićeva kameo uloga obeležiće novi nastavak ovog kultnog serijala.
Novi nastavak kultne franšize vraća na veliko platno omiljene članove porodice Foker, čiji životi ponovo upadaju u vrtlog porodičnih nesporazuma, sukoba generacija i urnebesnih situacija. Ovoga puta u centru priče nalazi se Henri Foker (Skajler Đizondo), sin Grega i Pem Foker, koji odlučuje da se oženi snažnom, uspešnom i samouverenom Olivijom (Arijana Grande), što pokreće novi niz komičnih komplikacija i neprijatnosti.
Film je napisao i režirao Džon Hamburg, scenarista i producent koji je učestvovao u stvaranju prethodnih nastavaka serijala, dok produkciju potpisuju Džejn Rozental, Robert de Niro, Ben Stiler, Džon Lešer, Džej Roč i Džon Hamburg.
Od premijere filma Njeni roditelji 2000. godine, serijal je osvojio milione gledalaca širom sveta i postao jedna od najuspešnijih komičnih franšiza modernog doba. Povratak omiljenih likova, dolazak novih glumačkih pojačanja predvođenih Arijanom Grande, ali i specijalno pojavljivanje Novaka Đokovića, čine da su „FOKEROVI – STIŽE SNAJKA“ jedna od najiščekivanijih komedija godine.
Film „FOKEROVI – STIŽE SNAJKA“ će premijerno biti prikazan u utorak, 24. novembra u 20 časova u bioskopu Cineplexx Galerija.
Na redovne repertoare naših bioskopa stiže 25. novembra.