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Poznati britanski kuvar Gordon Remzi, čiji su restorani osvojili brojne Mišelinove zvezdice, dobio je i sopstvenu zvezdu na čuvenoj Holivudskoj stazi slavnih.

Njegova zvezda, u kategoriji televizije, svečano je otkrivena u sredu na ceremoniji u Los Anđelesu.

Remzi iza sebe ima bogatu karijeru televizijskog producenta, voditelja i člana žirija. Za svoj rad nominovan je za nagradu Emi, a dobitnik je i priznanja BAFTA.

1/5 Vidi galeriju Gordon Remzi dobio zvezdu na Stazi slavnih u Holivudu Foto: Jennifer Bloc / INSTAR Images / Profimedia

Obraćajući se prisutnima na ceremoniji, Remzi je istakao da ovo priznanje ne doživljava samo kao svoj uspeh, već i kao zaslugu brojnih saradnika sa kojima je tokom godina radio.

„Imao sam sreću da radim sa nekim od najtalentovanijih ljudi, bilo gde u svetu, jer iza svake emisije i svakog izazova stoji talentovan tim koji radi jednako naporno kao i ja“, rekao je Remzi u svom govoru.

Holivudska privredna komora opisala ga je kao kuvara čiji restorani nose Mišelinove zvezdice, vlasnika više restorana, autora bestselera i omiljeno televizijsko lice koje oličava strast, istrajnost i nesputanu autentičnost.

U saopštenju je posebno istaknuto i da je Gordon Remzi najpraćeniji kuvar na svetu na društvenim mrežama.