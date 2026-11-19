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Marlon Džekson, nekadašnji član čuvene grupe „Džekson 5“ i stariji brat pokojnog Majkla Džeksona, otkrio je da se godinama u privatnosti borio sa rakom prostate u četvrtom stadijumu.

Pevač, koji danas ima 69 godina, prvi put je otvoreno govorio o svojoj dijagnozi tokom gostovanja u podkastu „The Farah Shammas Podcast“ u četvrtak. Kako je otkrio, za tešku bolest saznao je pre četiri godine, ali je odlučio da svoju borbu zadrži daleko od očiju javnosti.

„Odlično sam. Dobro sam. Loša trava ne umire. Zato ću još dugo biti ovde“, našalio se Marlon govoreći o svom zdravstvenom stanju.

Uklonjena mu je prostata, prošao je i zračenje

Pevač je potom otkrio kakve je sve medicinske tretmane prošao kako bi se izborio sa bolešću i poboljšao svoje zdravlje.

„Uklonili su mi prostatu i prošao sam kroz terapiju zračenjem. Sve je u redu. Sve je odlično“, rekao je on.

Marlon je objasnio da je nakon dijagnoze značajno promenio životne navike. Sada redovno šeta, vodi računa o ishrani i izbegava šećer.

„Šetam skoro četiri milje, četiri puta nedeljno. Znate, to je za mene odlično“, ispričao je pevač, dodajući da je šećer potpuno izbacio iz ishrane.

Istakao je i da mu je lekar rekao da se oporavlja bolje nego što se prvobitno očekivalo.

„Pazim šta unosim u organizam i trudim se da vodim računa o sebi“, objasnio je Marlon, govoreći o promenama koje je uveo nakon saznanja da boluje od raka.

Marlon Džekson Foto: Brian Ach / Getty images / Profimedia

Jedan od poslednja tri živa člana grupe „Džekson 5“

Marlon je jedan od trojice još živih članova legendarne grupe „Džekson 5“, koju su činila braća Džekson i koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji popularne muzike.

Njegov mlađi brat, čuveni Majkl Džekson, preminuo je iznenada u junu 2009. godine, u 50. godini. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila usled akutnog trovanja kombinacijom lekova propofola i lorazepama.

Majklov lični lekar, doktor Konrad Marej, kasnije je osuđen za ubistvo iz nehata zbog davanja smrtonosne doze lekova koja je dovela do zastoja srca.

Njihov brat Tito Džekson preminuo je u septembru 2024. godine, u 70. godini. Prema rečima nekadašnjeg menadžera grupe Stiva Meninga, Tito je doživeo sumnju na srčani udar dok je vozio automobil.

Marlonovo priznanje o višegodišnjoj borbi sa teškom bolešću tako je iznenadilo mnoge obožavaoce slavne muzičke porodice, koji nisu ni znali kroz kakvo je zdravstveno iskušenje prolazio.