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Glumac Lens Brodvej, poznat po ulozi u filmu „Olimp je pao“, preminuo je u 43. godini. Bivši profesionalni bejzbol igrač, koji je nakon sportske karijere uplovio u glumačke vode, pronađen je mrtav na stepeništu jedne stambene zgrade u Teksasu.

Njegovu smrt potvrdila je kancelarija medicinskog istražitelja okruga Dalas za list „California Post“.

Brodvej, koji je bio poznat i po pojavljivanju u seriji „Agenti Š.I.L.D.-a“, pronađen je u utorak, a okolnosti njegove smrti za sada nisu u potpunosti razjašnjene.

Lens Brodvej Foto: Mark Sullivan / Getty images / Profimedia

Uzrok smrti još nije poznat

Prema informacijama koje je objavio medicinski istražitelj, u toku su analize i ispitivanja kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o okolnostima pod kojima je glumac pronađen.

Od prve runde drafta do Holivuda

Pre nego što je započeo glumačku karijeru, Lens Brodvej bio je profesionalni bejzbol igrač. Izabran je u prvoj rundi MLB drafta 2005. godine, što je predstavljalo značajno priznanje njegovom sportskom talentu.

Tokom sportske karijere bio je deo organizacije Njujork Metsa, a kasnije je odlučio da se posveti glumi i okuša sreću pred kamerama.

Publika ga pamti po ulogama u filmskim i televizijskim ostvarenjima, među kojima su film „Olimp je pao“ i serija „Agenti Š.I.L.D.-a“.

Njegova iznenadna smrt u 43. godini potresla je one koji su pratili njegov put od profesionalnog sporta do sveta glume.