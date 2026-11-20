Otkriven uzrok smrti Patrika Stjuarta: U umrlici se pominje postupak za koji mnogi nikada nisu čuli
- Patrik Stjuart je preminuo 28. oktobra u 86. godini, a porodica je ranije navela da se borio s Alchajmerovom bolešću i demencijom s Levijevim telima.
- U umrlici je kao neposredni uzrok smrti naveden kardiopulmonalni zastoj, a posmrtni ostaci su 3. novembra zbrinuti postupkom alkalne hidrolize, poznatim kao vodena kremacija.
Patrik Stjuart, glumac čije su uloge kapetana Žan-Lika Pikara u „Zvezdanim stazama“ i profesora Čarlsa Ksavijera u filmovima „Iks-men“ obeležile generacije gledalaca, preminuo je 28. oktobra u svom domu u Los Anđelesu, u 86. godini. Njegova porodica je tada saopštila da se suočavao s Alchajmerovom bolešću idemencijom s Levijevim telima. Sada su objavljeni i podaci iz umrlice, koji otkrivaju neposredni uzrok smrti, ali i način na koji su zbrinuti njegovi posmrtni ostaci.
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Prema dokumentu u koji je uvid imao TMZ, kao neposredni uzrok smrti naveden je kardiopulmonalni zastoj, odnosno prestanak rada srca i disanja. U umrlici je naveden i neurokognitivni poremećaj povezan s Levijevim telima. Podatak o Alchajmerovoj bolesti potiče iz ranijeg saopštenja glumčeve porodice.
Šta je demencija s Levijevim telima?
Reč je o progresivnoj bolesti mozga koja može da utiče na razmišljanje, pažnju, kretanje, san i ponašanje. Njeni simptomi se ponekad prepliću sa simptomima Alchajmerove bolesti, zbog čega je razlikovanje ovih stanja složeno. Kod osoba s demencijom s Levijevim telima mogu se javiti promene budnosti i koncentracije, ukočenost ili usporeni pokreti, poremećaji sna i vizuelne halucinacije. To su mogući simptomi bolesti, a porodica nije iznosila pojedinosti o tome koje je simptome Stjuart imao.
Porodica je njegov susret s bolestima opisala kao kratak. Dijagnoze nisu bile javno poznate pre objave njegove smrti. Saopšteno je da je Stjuart poslednje dane proveo uz suprugu Sani Ozel, porodicu i prijatelje, okružen muzikom uživo, molitvama, suzama i smehom.
Šta znači „vodena kremacija“, pomenuta u umrlici?
Umrlica otkriva i da su Stjuartovi posmrtni ostaci 3. novembra zbrinuti postupkom alkalne hidrolize, poznatim kao „vodena kremacija“. Za razliku od uobičajene kremacije, u ovom postupku nema plamena. Koriste se voda, alkalne supstance i toplota, a nakon procesa ostaju fragmenti kostiju, koji se potom obrađuju kao kremirani ostaci.
Udruženje za kremaciju Severne Amerike navodi da se alkalnom hidrolizom ubrzava proces razgradnje i da se za nju koristi manje goriva nego za kremaciju plamenom. Iz objavljenih podataka nije poznato da li je Stjuart sam odabrao ovaj način zbrinjavanja posmrtnih ostataka.
Od Šekspirovih drama do kapetana Pikara
Stjuart je rođen 1940. godine u Mirfildu, u engleskom Jorkširu. Kraljevskom Šekspirovom pozorištu pridružio se 1966. i tokom dugogodišnje saradnje igrao u više od 40 njegovih produkcija. Na Brodveju je debitovao 1971. godine u predstavi „San letnje noći“, u režiji Pitera Bruka.
Svetska publika upoznala ga je 1987. kao kapetana Žan-Lika Pikara u seriji „Zvezdane staze: Sledeća generacija“. Kasnije je lik igrao i u filmovima, a na televiziju mu se vratio u seriji „Zvezdane staze: Pikar“. Od 2000. godine igrao je profesora Čarlsa Ksavijera u filmskom serijalu „Iks-men“, zajedno sa nekadašnjim kolegom iz Kraljevskog Šekspirovog pozorišta Ianom Makelenom.
I pored uspeha u velikim filmskim serijalima, nije napustio pozorište. Igrao je, između ostalog, Prospera u „Buri“ i Klaudija u „Hamletu“ s Dejvidom Tenantom. Za rad na sceni dobio je dve nagrade Lorens Olivije, a za doprinos drami 2010. godine odlikovan je titulom viteza.
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