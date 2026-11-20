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Patrik Stjuart, glumac čije su uloge kapetana Žan-Lika Pikara u „Zvezdanim stazama“ i profesora Čarlsa Ksavijera u filmovima „Iks-men“ obeležile generacije gledalaca, preminuo je 28. oktobra u svom domu u Los Anđelesu, u 86. godini. Njegova porodica je tada saopštila da se suočavao s Alchajmerovom bolešću idemencijom s Levijevim telima. Sada su objavljeni i podaci iz umrlice, koji otkrivaju neposredni uzrok smrti, ali i način na koji su zbrinuti njegovi posmrtni ostaci.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca:

1/11 Vidi galeriju Patrik Stjuart, legendarni glumac iz serijala Zvezdane staze i Iks-men Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia, Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Prema dokumentu u koji je uvid imao TMZ, kao neposredni uzrok smrti naveden je kardiopulmonalni zastoj, odnosno prestanak rada srca i disanja. U umrlici je naveden i neurokognitivni poremećaj povezan s Levijevim telima. Podatak o Alchajmerovoj bolesti potiče iz ranijeg saopštenja glumčeve porodice.

Šta je demencija s Levijevim telima?

Reč je o progresivnoj bolesti mozga koja može da utiče na razmišljanje, pažnju, kretanje, san i ponašanje. Njeni simptomi se ponekad prepliću sa simptomima Alchajmerove bolesti, zbog čega je razlikovanje ovih stanja složeno. Kod osoba s demencijom s Levijevim telima mogu se javiti promene budnosti i koncentracije, ukočenost ili usporeni pokreti, poremećaji sna i vizuelne halucinacije. To su mogući simptomi bolesti, a porodica nije iznosila pojedinosti o tome koje je simptome Stjuart imao.

Patrik Stjuart Foto: SMG / Shutterstock Editorial / Profimedia

Porodica je njegov susret s bolestima opisala kao kratak. Dijagnoze nisu bile javno poznate pre objave njegove smrti. Saopšteno je da je Stjuart poslednje dane proveo uz suprugu Sani Ozel, porodicu i prijatelje, okružen muzikom uživo, molitvama, suzama i smehom.

Šta znači „vodena kremacija“, pomenuta u umrlici?

Umrlica otkriva i da su Stjuartovi posmrtni ostaci 3. novembra zbrinuti postupkom alkalne hidrolize, poznatim kao „vodena kremacija“. Za razliku od uobičajene kremacije, u ovom postupku nema plamena. Koriste se voda, alkalne supstance i toplota, a nakon procesa ostaju fragmenti kostiju, koji se potom obrađuju kao kremirani ostaci.

Udruženje za kremaciju Severne Amerike navodi da se alkalnom hidrolizom ubrzava proces razgradnje i da se za nju koristi manje goriva nego za kremaciju plamenom. Iz objavljenih podataka nije poznato da li je Stjuart sam odabrao ovaj način zbrinjavanja posmrtnih ostataka.

Patrik Stjuart Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

Od Šekspirovih drama do kapetana Pikara

Stjuart je rođen 1940. godine u Mirfildu, u engleskom Jorkširu. Kraljevskom Šekspirovom pozorištu pridružio se 1966. i tokom dugogodišnje saradnje igrao u više od 40 njegovih produkcija. Na Brodveju je debitovao 1971. godine u predstavi „San letnje noći“, u režiji Pitera Bruka.

Patrik Stjuart Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Svetska publika upoznala ga je 1987. kao kapetana Žan-Lika Pikara u seriji „Zvezdane staze: Sledeća generacija“. Kasnije je lik igrao i u filmovima, a na televiziju mu se vratio u seriji „Zvezdane staze: Pikar“. Od 2000. godine igrao je profesora Čarlsa Ksavijera u filmskom serijalu „Iks-men“, zajedno sa nekadašnjim kolegom iz Kraljevskog Šekspirovog pozorišta Ianom Makelenom.

I pored uspeha u velikim filmskim serijalima, nije napustio pozorište. Igrao je, između ostalog, Prospera u „Buri“ i Klaudija u „Hamletu“ s Dejvidom Tenantom. Za rad na sceni dobio je dve nagrade Lorens Olivije, a za doprinos drami 2010. godine odlikovan je titulom viteza.

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