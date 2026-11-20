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Bruno Mars oprostio se od oca Pitera Ernandeza, muzičara koji ga je kao dečaka prvi put izveo pred publiku. Piter je preminuo u 74. godini, a pevač je vest objavio 19. novembra na Instagramu, uz porodične fotografije i snimak njihovog poslednjeg zagrljaja u bolničkoj sobi. Uzrok smrti nije saopšten.

„Prošle nedelje poslednji put sam zagrlio oca. Ako ste me ikada čuli da pričam o njemu, znate da sam uvek govorio da me je naučio svemu što znam, naročito kada je reč o muzici“, napisao je Mars. Podsetio je da je Piter odgajio njega, četiri sestre i brata, nazvao ga „najboljim tatom na svetu“ i poruku završio rečima: „Volim te, tata. Poljubi mamu tamo gore umesto mene.“

Poslednja rečenica odnosi se na Brunovu majku Bernadet San Pedro Bajot, koja je 2013. godine preminula od posledica aneurizme mozga, u 55. godini. I ona se bavila muzikom i nastupala na Havajima, pa je scena bila deo Brunovog detinjstva mnogo pre nego što je počeo da snima sopstvene hitove.

Otac ga je izveo na scenu pre trećeg rođendana

Piter Ernandez odrastao je u Bruklinu. Još kao dečak odlazio je na nastupe sa svojim ocem, koji je svirao u latino orkestru. Kasnije se zainteresovao za du-vap, vokalni muzički pravac popularan sredinom prošlog veka. Sa 25 godina preselio se na Havaje, gde je osnovao sastav The Love Notes. U jednom periodu grupa je na sceni okupljala čak 18 izvođača.

Bruno Mars i njegov otac Piter Ernandez Foto: Larry Busacca / Getty images / Profimedia

U očevoj predstavi našlo se mesta i za malog Bruna, čije je pravo ime Piter Džin Ernandez. Pre nego što je napunio dve i po godine, nastupao je kao „mali Elvis“. Otac je kasnije ispričao da je dečak neprestano gledao snimke Elvisa Prislija i želeo da oponaša izvođače koje je viđao na ekranu. Dečji nastupi doneli su mu i kratku ulogu u filmu „Medeni mesec u Vegasu“.

Nije, međutim, od oca nasledio samo ljubav prema muzici. U emisiji „60 minuta“ Mars je govorio i o teškom periodu posle razvoda roditelja: on i brat živeli su s Piterom, a porodica je jedno vreme menjala privremena mesta za boravak. Među njima je bila i mala zgrada u parku na Havajima. Kada su ga pitali kakve uspomene nosi iz tog vremena, Bruno je rekao da pamti bliskost s ocem i bratom.

Bruno Mars Foto: Larry Busacca / Getty images / Profimedia

„Bruno je plod ljubavi cele porodice“

Koliko mu je značio sinovljev uspeh, Piter je pokazao u intervjuu za havajski MidWeek 2014. godine. Govorio je s ponosom o svoj šestoro dece i isticao da je Bruno odrastao uz podršku cele porodice. „Bruno je plod ljubavi cele porodice“, rekao je tada.

Bruno Mars Foto: Courtesy of Fender/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U istoj priči prisetio se i Bernadet, koja je preminula godinu ranije. Rekao je da niko nije mogao da voli Bruna onako kako ga je volela majka, niti da ga voli onako kako ga voli otac. Zato Brunova sadašnja poruka o poslednjem zagrljaju govori i o njihovom zajedničkom životu: od prvih nastupa na Havajima do trenutka kada se oprostio od čoveka koji ga je naučio da voli muziku.

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