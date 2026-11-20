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Tihomir Stanić i Jelena Mijović zajedno su više od tri decenije i imaju dve ćerke, Milenu Hanu i Sofiju Nađu, ali svoju vezu nisu ozvaničili pred matičarem. Glumac je o tome govorio bez ulepšavanja, otkrivši da je partnerku prosio, ali da ona nije pristala na venčanje. Posebno mesto u njihovoj porodičnoj arhivi zauzima snimak trenutka kada su se tek upoznavali, nastao sasvim slučajno na aerodromu. od prve se "uspešno razveo"!

Pogledajte u galeriji fotografije glumca iz Skupštine Srbije:

1/4 Vidi galeriju Tihomir Stanić - dolazak na konstitutivnu sednicu Narodne skupštine Foto: Ilija Ilić

Stanić je ovih dana u javnosti i zbog novog angažmana: kao osmi kandidat liste „Studentska lista - Studenti pobeđuju“ ušao je u Narodnu skupštinu Srbije. Mandat mu je potvrđen 17. novembra, na dan kada je napunio 66 godina. Njegov profesionalni život tako je dobio novo poglavlje, dok ga s Jelenom vezuje porodična priča započeta mnogo pre poslaničke klupe.

Prijatelji su primetili Jelenu, a kamera zabeležila upoznavanje

Njihov prvi susret dogodio se kada se Stanić vraćao sa festivala u Edinburgu. Ljudi iz njegove ekipe primetili su Jelenu i skrenuli mu pažnju na nju. Prišao joj je, a neko od saputnika uključio je kameru i zabeležio početak njihovog poznanstva.

- Upoznali smo se na aerodromu dok sam se vraćao s festivala u Edinburgu. Postoji čak i snimak našeg prvog susreta. Prijatelji iz ekipe primetili su Jeleninu lepotu i rekli mi: „Pogledaj kakva devojka!“ Prišao sam joj, a neko od njih je sve to zabeležio kamerom. Taj snimak čuvam i danas - ispričao je glumac svojevremeno.

Jelena Mijović je dramaturškinja, pa je i njen profesionalni put vezan za svet umetnosti. Prvu ćerku, Milenu Hanu, dobili su 1992. godine. Jedanaest godina kasnije, 2003, rodila se Sofija Nađa.

Iako su osnovali porodicu i proveli decenije zajedno, venčanje nije usledilo. Stanić je ranije ispričao da je pokušao da to promeni.

- Jelena, moja partnerka, nikada nije želela da se uda za mene. Nedavno sam je ponovo zaprosio, ali me je opet odbila - rekao je tada.

Ova izjava potiče iz ranijih gostovanja i već je bila objavljivana prethodnih godina, pa se pomenuta prosidba ne odnosi na događaj iz poslednjih dana. Glumac u tom razgovoru nije objasnio zbog čega Jelena nije želela da sklope brak.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca iz mladosti:

1/4 Vidi galeriju Tika Stanić fotografije iz privatne arhive Foto: Privanta arhiva

Pre veze s Jelenom, Stanić je bio oženjen Belgijankom Lilijanom Luis Vermiš. Venčali su se 1979. godine, dok je bio na drugoj godini studija, a brak je trajao deset godina. O tom periodu govorio je s poštovanjem prema bivšoj supruzi, ističući da su ostali u dobrim odnosima.

- Moj prvi brak nije bio neuspešan, naprotiv, bio je vrlo uspešan. Trajao je deset godina i završio se na prijateljski način. Danas sam i dalje u sjajnim odnosima s bivšom suprugom. Čak sam kasnije odlazio u Belgiju, ali desilo se da je naš brak okončan. Upoznao sam Sofijinu majku, zaljubio se i to je bio razlog za kraj tog braka - ispričao je Stanić.

Kako su ćerke dobile dvostruka imena

Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Stanić je ranije otkrio i porodični detalj o imenima svojih ćerki. Starija se zove Milena, dok je Hana njeno kršteno ime. Kod mlađe ćerke dvostruko ime nastalo je zato što majka i starija sestra nisu mogle da se dogovore oko jednog, pa je dobila imena Sofija i Nađa.

Sofija Nađa se opredelila za oblast blisku poslu svojih roditelja. Stanić je 2024. godine govorio o njenom uspehu na Fakultetu dramskih umetnosti, na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, ističući da je ispite položila s najvišim ocenama.

Video: Tihomir Stanić u Skupštini Srbije