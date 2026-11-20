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Postoje glumice uz čije smo filmove odrastali, smejali se do suza i verovali da prava ljubav uvek nađe svoj put. Meg Rajan je bez sumnje jedna od njih - neodoljiva, neposredna i zauvek upisana u istoriju kao neprikosnovena kraljica romantičnih komedija devedesetih. Glumica je 19. novembra napunila 65. godina, a pored značajnih uloga koje uvek privlače pažnju javnosti, neizbežna tema ostaje i njen izgled.

Izgled pod lupom javnosti i njen oštar odgovor

Zvezda kultnih naslova Kad je Hari sreo Sali, Besani u Sijetlu i Imaš poruku poslednjih godina privlači veliku pažnju promenama na licu. Nakon pojedinih pojavljivanja u javnosti, deo korisnika društvenih mreža komentarisao je da je jedva prepoznaje, dok su estetski stručnjaci u medijima nagađali o mogućim filerima, botoksu, korekciji kapaka ili zatezanju lica. Ipak, reč je isključivo o spekulacijama na osnovu fotografija, glumica nikada nije potvrdila nijedan zahvat, niti je imala potrebu da se bilo kome pravda.

Meg Rajan na dodeli Oskara 2025 Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Umesto da ulazi u beskonačne rasprave, Meg je jasno stavila do znanja da joj tuđi komentari ne remete mir. Još 2023. godine za magazin Glamour poručila je da ne želi da troši energiju na zlonamerne opaske jer ima daleko važnijih i lepših stvari o kojima vredi razmišljati. Za nju godine nisu bauk, već prirodan deo života, pa je istakla da voli sebe takvu kakva je sada i da je zadovoljna osobom u koju je izrasla. Kada su je kasnije ponovo pitali o navodnim operacijama, sve je sažela u kratku i jasnu poruku: "Idemo dalje."

Pogledajte u galeriji njene fotografije iz mladosti:

1/4 Vidi galeriju Meg Rajan u mladosti Foto: youtube/ olneythelonely, Profimedia

Ljubavni život, brak i uloga majke

Pored karijere, privatni život Meg Rajan oduvek je bio zanimljiv javnosti, ali je glumica vešto čuvala svoju intimu. Jedini brak imala je sa glumcem Denisom Kvejdom, sa kojim se venčala 1991. godine, a razveli su se 2001. Iz tog braka imaju sina Džeka Kvejda, koji je izgradio zapaženu glumačku karijeru u serijama i filmovima kao što su "The Boys" i "Oppenheimer". Od teškog detinjstva i burnog ljubavnog života do holivudske ikone: Demi Mur slavi 64. rođendan i dokazuje da su godine samo broj!

Meg Rajan sa sinom Foto: Paul Smith / Alamy / Profimedia

Meg je 2006. godine usvojila ćerku Dejzi Tru iz Kine, a majčinstvo i porodični život često su joj bili na prvom mestu. Posle razvoda imala je nekoliko emotivnih veza, među kojima se najviše izdvaja dugogodišnji odnos sa muzičarem Džonom Melenkempom, sa kojim je 2018. bila i verena, pre nego što su godinu dana kasnije stavili tačku na romansu. Danas je slobodna i, kako se čini, potpuno fokusirana na sopstveni mir i stvaralaštvo.

Meg Rajan Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Povratak na veliko platno posle duže pauze

Nakon višegodišnje pauze tokom koje se povukla iz holivudske vreve i posvetila porodici i životu van reflektora, Meg Rajan se postepeno vraća glumi i režiji. Publika je imala priliku da je ponovo vidi na velikom platnu u romantičnoj komediji "What Happens Later" (2023), u kojoj je igrala zajedno sa Dejvidom Duhovnijem, a u novijim projektima poput komedije "Good Sex" pokazuje da joj šarm i komičarski tajming nisu izbledeli.

(Kurir.rs/Srećna.rs)

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