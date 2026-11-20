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Vuk Kostić godinama je otvoreno govorio da mu, uprkos uspešnoj glumačkoj karijeri, nedostaje još jedna važna uloga - da postane otac. Porodicu je priželjkivao po uzoru na onu u kojoj je odrastao, a odnos svojih roditelja često je isticao kao primer ljubavi i posvećenosti.

Ta želja mu se ostvarila: glumac je dobio ćerku i oženio se u tajnosti, objavio je Kurir u junu. Njegova supruga nije iz sveta pozorišta, a lepe vesti podelio je s najbližima i kolegama iz Narodnog pozorišta.

Vuk Kostić Foto: Zorana Jevtić

Koliko je uspeo da sačuva privatnost pokazuje i to što komšije, iako ga redovno sreću, nisu znale za venčanje. U ranijem razgovoru s novinarima priznale su da ne poznaju njegovu suprugu niti znaju gde je svadba održana.

Ljudi iz njegovog kraja ranije su ispričali da glumca često viđaju, ali da se on ne zadržava dugo u komšiluku. Kada su ih novinari u junu pitali za venčanje i prinovu, priznali su da ne znaju pojedinosti.

- Vuka stalno viđamo, ali se on ne zadržava previše tu. Što se tiče toga da li je dobio dete, mi ga viđamo sa nekom decom kako se stalno slika dok šetaju - ispričao je jedan od komšija za Blic.

Dodao je da ga je vest o svadbi iznenadila i da glumčevu suprugu ne poznaje.

Vuk Kostić Foto: screenshot TikTok/ddragic3

- Ne znam ko mu je ta žena, niko od komšija nije ni znao da se desilo to venčanje, odnosno gde je bilo, ali verovatno su namenski sve to sakrili.

Sagovornik nije krio da mu je drago zbog glumca, iako nije razumeo njegovu odluku da srećne trenutke zadrži van javnosti.

- Glumci u poslednje vreme imaju ili neke afere, ili se razvode. Evo sad da čujemo da se desila svadba, Vuku svaka čast, ali mi nije jasno što se to toliko krije. Ne treba da se krije, to su sve lepe stvari - poručio je tada komšija.

Očinstvo mu je bilo važnije od novih uspeha

Kostić je i pre nego što je postao roditelj otvoreno govorio da mu profesionalna ostvarenost nije dovoljna i da želi da se oproba u ulozi oca. U razgovorima o budućnosti isticao je porodicu i zdravlje, dok mu trka za većim uspehom nije bila prioritet.

Pogledajte u galeriji kako izgleda vikendica Vuka Kostića:

1/7 Vidi galeriju Vikendica Vuka Kostića na Mokroj Gori je pravi raj na zemlji. Foto: Printscreen/Instagram/vukkosticbadza

- Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspešniji. Volim stvari koje imam i negujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge - govorio je glumac za Kurir.

Otac mu je bio uzor za porodični život

Kada je objašnjavao kakav brak priželjkuje, Vuk se vraćao uspomenama na svoje roditelje. Njegov otac, glumac Mihajlo Kostić Pljaka, bio mu je uzor i u odnosu prema porodici, posebno zbog pažnje koju je poklanjao supruzi.

- Moj tata je držao moju mamu kao malo vode na dlanu, ja bih tako isto voleo - rekao je Kostić.

Govorio je i da želi da svom detetu pruži ono što je sam dobio od oca: ljubav, posvećenost i sigurnost. Uz tu želju išla je i odgovornost, jer se pitao da li će moći da dostigne primer roditeljstva uz koji je odrastao.

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