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Princeza Šarlin od Monaka ponovo je bila u centru pažnje na jednom od najvažnijih događaja u kneževskoj porodici. Na tradicionalnoj proslavi Dana Monaka pojavila se u društvu supruga, princa Alberta Drugog, i njihove dece, blizanaca Žaka i Gabrijele. Ipak, dok su kamere beležile svečane trenutke, mnogima je za oko zapao njen ozbiljan izraz lica.

Proslava je počela odlaskom kneževske porodice na misu u katedralu u Monaku. Princ Albert i princeza Šarlin stigli su automobilom, a društvo su im pravili sin i ćerka, koji su takođe učestvovali u svečanosti.

Princ Albert i princeza Šarlin sa decom Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nakon verske službe, porodica je izašla na balkon palate, odakle je pozdravljala okupljene građane i goste. Pridružili su im se i Melani-Antoaneta de Masi, kao i nadbiskup Dominik-Mari David.

Za ovu priliku princeza Šarlin odabrala je elegantnu belu kombinaciju, koju je upotpunila upečatljivim ukrasom za kosu u istoj boji. Njeno izdanje bilo je svedeno, ali dovoljno efektno da privuče pažnju ljubitelja kraljevske mode.

Ipak, na većini fotografija princeza deluje ozbiljno i zamišljeno. Tek u pojedinim trenucima, dok je stajala na balkonu pored svoje dece, na njenom licu pojavio se blag osmeh.

Princ Albert Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Upravo su takvi prizori ponovo podsetili javnost na nadimak koji je prati godinama – „najtužnija princeza na svetu“. Mediji su joj ga nadenuli zbog ozbiljnog izraza lica tokom zvaničnih pojavljivanja, iako se iz fotografija, naravno, ne može zaključivati o tome kako se ona zaista oseća.

Pre nego što je postala princeza, Šarlin je bila uspešna plivačica iz Južnoafričke Republike. Svoj život promenila je nakon upoznavanja princa Alberta Drugog, za koga se udala 2011. godine.

Danas je jedno od najprepoznatljivijih lica monaške kneževske porodice, a njena javna pojavljivanja redovno privlače pažnju svetskih medija.

Sa suprugom ima blizance, princa Žaka i princezu Gabrijelu, koji su takođe bili uz roditelje tokom ovogodišnje proslave.

Dan Monaka obeležava se svake godine 19. novembra i predstavlja jedan od najvažnijih datuma za kneževinu. Tradicionalna svečanost okuplja članove kneževske porodice, zvaničnike i građane, a njihova pojavljivanja iz godine u godinu privlače veliku pažnju javnosti.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Princ Albert od Monaka