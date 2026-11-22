Slušaj vest

Britani Marfi bi 10. novembra napunila 49 godina, ali je njen život prekinut kada je imala samo 32. Glumica prepoznatljivog osmeha, koju je publika zavolela u filmovima „Otkačena plavuša“, „8 milja“ i „Upravo venčani“, preminula je 20. decembra 2009. godine, nakon što se srušila u kupatilu svog doma u Los Anđelesu.

Pet meseci kasnije, u istoj kući pronađen je mrtav i njen suprug, britanski scenarista Sajmon Mondžak. Imao je 40 godina. Slični uzroci njihovih smrti pokrenuli su lavinu nagađanja, a izjave članova porodice dodatno su usmerile pažnju na ono što se događalo iza zatvorenih vrata.

Pogledajte u galeriji fotografije glumice:

1/11 Vidi galeriju Britani Marfi Foto: Profimedia

Njihovu priču ponovo je otvorio dvodelni dokumentarac „Šta se dogodilo, Britani Marfi?“, rediteljke Sintije Hil, objavljen u oktobru 2021. godine. U njemu su o glumici govorili prijatelji, saradnici i stručnjaci uključeni u ispitivanje njene smrti.

Poslednje reči majci: „Mama, umirem. Volim te“

O jutru kada je Britani preminula Sajmon je govorio u emisiji Larija Kinga, gde je gostovao zajedno sa njenom majkom Šeron. Ispričao je da se glumica probudila i nije mogla da diše, pa je izašla da udahne vazduh. Majka je krenula za njom.

- Rekla je: „Mama, umirem. Volim te“ - ispričao je Sajmon.

Šeron je pokušala da objasni kada je izgovorena ta rečenica.

- To je bilo otprilike sat vremena ranije, ali… - rekla je.

- Ne, ne, ne, pogrešno pamtiš vreme - prekinuo ju je suprug glumice, a zatim nastavio da opisuje njen odlazak u kupatilo.

Britani Marfi Foto: Francis Specker / Alamy / Profimedia

Britani se potom srušila. Hitna pomoć prevezla ju je u medicinski centar „Sidars-Sinaj“, gde je proglašena mrtvom.

Šeron je kasnije odbacivala tvrdnje da nije ozbiljno shvatila ćerkino stanje i da nije pokušala da joj pomogne.

- Kako bilo ko može uopšte da pomisli da bih samo sedela i gledala svoju jedinu voljenu ćerku kako umire i ne bih odmah pozvala pomoć? - upitala je.

Na objavljenom snimku poziva hitnoj pomoći čuje se kako Šeron plače dok dispečer daje uputstva za oživljavanje.

„Ova smrt mogla se sprečiti“

Zvanični nalaz pokazao je da je Britani umrla od upale pluća, uz anemiju zbog nedostatka gvožđa i kombinovano dejstvo više lekova kao faktore koji su doprineli smrtnom ishodu. Smrt je klasifikovana kao nesrećan slučaj.

Ed Vinter, tadašnji pomoćnik glavnog mrtvozornika okruga Los Anđeles, upozoravao je da je pravovremeno lečenje moglo da promeni ishod.

Britani Marfi Foto: MALBORO ROAD GANG PRODUCTIONS-BAUER MARTINEZ STUDIOS / Album / Profimedia

- Ova smrt mogla se sprečiti. Marfi je planirala da poseti lekara, ali je, nažalost, preminula pre nego što je to učinila. Ovo je bio slučaj osobe s upalom pluća koja je bila anemična i uzimala je lekove kada je trebalo da bude na lečenju - objasnio je Vinter.

Sajmon je posle njene smrti insistirao na tome da nije znao da ima upalu pluća i da je verovao da se pravilno leči.

- Nisam imao pojma da ima upalu pluća. Vrlo sam se dobro brinuo o svojoj supruzi, bila je na antibioticima, uzimala je lekove protiv kašlja i radila sve ispravno - izjavio je za magazin „Pipl“.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

1/7 Vidi galeriju Britani Marfi i Sajmon Mondžak Foto: Michael Williams / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Tonnenson / Pacific coast news / Profimedia, SETH BROWARNIK / Shutterstock Editorial / Profimedia

Govorio je i da bi njen život, po njegovom mišljenju, bio drugačiji da nije krenula putem Holivuda.

- Britani bi danas bila živa da je domaćica u Edisonu, u Nju Džerziju, ili uspešna u nekom drugom poslu - smatrao je Sajmon.

Prijatelji govorili o kontroli i udaljavanju

Britani i Sajmon venčali su se 2007. godine, a njihov odnos zauzeo je značajno mesto u dokumentarcu iz 2021. Prijatelji i saradnici opisivali su kako je njen suprug postepeno preuzimao poslovne i finansijske odluke, dok je kontakt sa glumicom postajao sve teži.

Simon Monjack, Britani Marfi Foto: SETH BROWARNIK / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njena prijateljica Liza Rifel govorila je o promenjenim telefonskim brojevima i gubitku kontakta, a glumica Keti Nadžimi o Sajmonovom sve većem uticaju na Britanin svakodnevni život i posao. To su bila njihova svedočenja o odnosu supružnika, a ne nalaz kojim je utvrđena njegova odgovornost za njenu smrt.

Javnost su dodatno uznemiravali opisi kuće u kojoj je par živeo sa Šeron: prostor pretrpan odećom, kozmetikom i lekovima, daleko od slike glamuroznog života kakav se povezivao sa holivudskom glumicom.

Odmah nakon njihove smrti počele su da kruže brojne teorije i optužbe. Mediji su izveštavali da je Sajmon nakon Britanine smrti spavao u istom krevetu sa njenom majkom, što je izazvalo glasine da su bili u vezi. Takve priče pokrenule su lavinu spekulacija i usmerile pažnju na Šeron Marfi, naročito nakon što je otkriveno da je ona postala glavni naslednik imovine svoje ćerke.

Simon Monjack, Britani Marfi Foto: Michael Williams / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posle Britanine smrti Sajmon je nastavio da živi u toj kući. Pronađen je mrtav 23. maja 2010. godine, a kao uzroci njegove smrti navedene su upala pluća i teška anemija.

Otac sumnjao na trovanje i javno optuživao majku

Dve smrti u istoj kući za samo nekoliko meseci podstakle su teoriju da je za tragedije odgovorna otrovna buđ. Vinter je, međutim, objasnio da nalazi nisu pokazali da je ona doprinela smrti supružnika. Nadležna služba javnog zdravlja ipak je obaveštena zbog neobičnih okolnosti i dva smrtna ishoda povezana sa respiratornim oboljenjima. abcnews.com

Britanin otac Anđelo Bertoloti nije prihvatao zvanično objašnjenje. Javno je iznosio sumnju da su njegova ćerka i njen suprug otrovani, a optužbe je usmeravao prema bivšoj supruzi Šeron. Ona ih je odbacila, a istraga nije potvrdila da je odgovorna za njihovu smrt.

Pogledajte u galeriji fotografije njene vile:

1/7 Vidi galeriju Vila Britani Marfi Foto: MLS / Planet / Profimedia

Bertoloti je u svojim istupima postavljao pitanja o nasledstvu i planovima para da se preseli.

- Neka vam ona objasni zašto je postala glavni naslednik u testamentu koji je potpuno isključivao Simona. Neka vam Šeron objasni zašto je testament tako promenjen baš nakon što su joj Britani i Simon rekli kako se sele u Njujork, gde su planirali da imaju decu - govorio je.

- Mnogo je neodgovorenih pitanja - poručivao je Bertoloti.

Njegove sumnje ostale su optužbe člana porodice. Zvanični zaključak o Britaninoj smrti nije promenjen.

Talenat koji ne zaslužuje da ostane u senci tragedije

Britani Marfi rođena je 10. novembra 1977. u Atlanti, a odrasla je u Nju Džerziju. Kao tinejdžerka preselila se sa majkom u Los Anđeles, rešena da se bavi glumom. Uloga Taj u filmu „Otkačena plavuša“ iz 1995. donela joj je veliku prepoznatljivost i otvorila vrata novih projekata.

Britani Marfi Foto: MGM / Entertainment Pictures / Profimedia

U „Neprilagođenoj“ je igrala uz Vinonu Rajder i Anđelinu Džoli, u „8 milja“ uz Eminema, a u komediji „Upravo venčani“ sa Eštonom Kučerom. Publika ju je gledala i u „Gradu greha“, dok je u animiranom filmu „Srećna stopala“ iz 2006. pozajmila glas pingvinki Gloriji.

Video: Holivudska glumica na Zlatiboru sa ekipom Kurira