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Glumica Anica Lazić Ristovski spakovala je stvari i krenula put Republike Srpske, a gotovo svaki detalj ovog putovanja podelila je sa publikom na društvenoj mreži Instagram. Najpre je objavila fotografiju sa zadnjeg sedišta automobila uz reči "Bosno, stižem", jasno pokazujući koliko se raduje ovom dolasku.

Anica Lazić Ristovski otišla u Republiku Srpsku Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Usput je napravila pauzu kako bi se okrepila u netaknutoj prirodi, pa je snimila i planinski izvor uz kratku poruku "Voda sa izvora".

Anica Lazić Ristovski otišla u Republiku Srpsku Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Kada je konačno stigla na željenu adresu, Anica nije časila ni časa, već je odmah sela za bogatu domaću trpezu. Tom prilikom pokazala je pun tanjir sarmi kojima ju je počastila komšinica, dokazujući da ni ona ne ostaje imuna na ovaj čuveni tradicionalni specijalitet.

Anica Lazić Ristovski otišla u Republiku Srpsku Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Oštar odgovor na uvrede sa društvenih mreža

Podsećanja radi, Anica Lazić, izabranica poznatog glumca Lazara Ristovskog od kojeg je mlađa 39 godina, nedavno se oglasila na Instagramu kako bi javno pokazala neumesnu poruku koja joj je stigla u sanduče. Nakon što ju je jedna korisnica ove platforme u komentaru ispod snimka iz teretane nazvala uvredljivim imenom, glumica je rešila da ne prećuti, već ju je javno prozvala da stane iza svojih reči i obrazloži ih.

Iako nije sklona ovakvom vidu obraćanja javnosti, istakla je da bi zbog sličnih neprijatnosti mogla češće da reaguje na ovaj način, pa je otvoreno ispričala šta joj se desilo.

"Ja se retko obraćam ovim putem, ali možda ću da počnem to da radim malo češće. Sad sam došla kući iz nabavke i ajde da uđem na Instagram i sačeka me poruka od jedne dotične gospođe ili gospođice. Ona je meni na videu gde ja treniram napisala: 'Sponzorušo'. Pa evo sad je dobila svojih 5 minuta, javno sam objavila da ljudi vide šta vi mislite o meni i ne znam kako ste došli do tog zaključka. Evo sad vam dajem priliku javno da objasnite zašto sam ja po vama sponzoruša", rekla je Anica, pa nastavila:

U galeriji pogledajte fotografije Anice Lazić u teretani:

1/5 Vidi galeriju Anica Lazić u teretani Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

"Mislim da će mi ovo postati praksa, od sada kada god mi neko pošalje, po meni neku ružnu ili uvredljivu poruku, ja ću objaviti da to svi vide, jer zašto da to bude tajna stvar. Živimo u vremenu kada svako ima pravo na svoje mišljenje i svako ima pravo da o meni misli šta god hoće, iako to mišljenje podeli sa mnom, iako me uopšte ne poznaje i nikada u životu nije sreo i sa mnom nije prozborio ni dve reči, a od mene nije doživeo ni nešto ružno, a ni dobro, jer me ne poznaje, a usuđuje se da me osudi za bilo šta - ja ću to da objavim javno i onda ta osoba može slobodno da obrazloži to malo dublje, malo podobnije da vidimo da li ima neke dokaze možda za to za šta me osuđuje. Ja nemam šta da krijem u miru sam sa sobom, zadovoljna sa sobom i životom, ničeg se ne stidim", zaključila je.

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