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Ime pokojnog pevača Majkla Džeksona decenijama prate teške optužbe za seksualno zlostavljanje maloletnika. Iako je od njegove smrti prošlo više od deset godina, afere iz njegovog privatnog života ne jenjavaju, a pred sudom se sada našao potpuno novi slučaj.

Pogledajte u galeriji fotografije Majkla Džeksona:

1/5 Vidi galeriju Majkl Džekson Foto: k03 / Zuma Press / Profimedia, UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia, g49 / Zuma Press / Profimedia

Četvoro članova porodice Kasio, koji tvrde da ih je slavni muzičar zlostavljao u detinjstvu, podnelo je tužbu protiv poznatog advokata Brajana Fridmana zbog okolnosti pod kojima su sa njim sklopili finansijski dogovor. U tužbi navode da im je Fridman govorio kako štiti isključivo njihove interese, dok im je prećutao činjenicu da istovremeno zastupa i zaostavštinu preminulog "kralja popa". Kako ističu, verovali su mu na reč i stavili potpis na ugovor bez svesti o tome na šta zapravo pristaju, da bi tek naknadno uvideli da ih dokument obavezuje na trajno ćutanje o navodnom zlostavljanju. Sada zahtevaju novčanu naknadu štete, uz tvrdnju da su izigrani u periodu kada su bili izuzetno ranjivi, piše portal Pejdž siks.

U tužbi koja je predata u sredu, 18. novembra, Edvard, Dominik, Mari-Nikol i Aldo Kasio navode da ih je Fridman doveo u zabludu nakon što je 2019. godine objavljen HBO dokumentarac "Napuštajući Nedođiju" (Leaving Neverland), u kom su Vejd Robson i Džejms Sejfčak optužili Džeksona da ih je seksualno zlostavljao dok su bili deca.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo ostrvo Majkla Džeksona:

1/6 Vidi galeriju Statue dece na ranču Majkla Džeksona "Neverland" Foto: b77 / Zuma Press / Profimedia

Članovi porodice Kasio tvrde da ih je pevač godinama silovao i seksualno napastvovao u periodu odrastanja, te da je njihovu tišinu kupovao manipulacijama i postepenim pridobijanjem poverenja. Prema navodima tužbe, Fridman ih je ubeđivao da radi u njihovu korist i odvraćao ih od ideje da potraže drugog, nezavisnog pravnog zastupnika. Istovremeno im je, kako tvrde, sakrio da radi za zaostavštinu Majkla Džeksona, čime se našao u očiglednom sukobu interesa. U dokumentu stoji da je advokat "iskoristio njihovu ranjivost i poverenje kako bi ih naveo da potpišu sporazum kojim su se odrekli važnih zakonskih prava".

Milionski ugovor sa skrivenom klauzulom o ćutanju

Porodica Kasio navodi da im je Fridman tokom 2019. godine ponudio novčanu kompenzaciju zbog navodnog zlostavljanja, uz tvrdnju da je ponuđena cifra sasvim fer i da o njoj nema daljeg pogađanja.

U decembru te godine istražitelj Herman Vajzberg predočio im je dokument naslovljen kao "Sporazum o otkupu prava i savetodavnim uslugama" (Acquisition and Consulting Agreement). Prema njihovim rečima, predstavljeno im je da taj ugovor služi za otkup prava na njihove životne priče i konsultantske usluge. Ubeđeni da Fridman i Vajzberg brane njihove interese, potpisali su papire bez konsultacija sa drugim pravnikom.

Majkl Džekson Foto: Michael Jackson / Ferrari / Profimedia

Kako se navodi u tužbi, Džeksonova zaostavština se obavezala da svakome od njih isplati pet godišnjih rata u iznosu od po 690.000 dolara, što u zbiru iznosi 3.45 miliona dolara po osobi, dok je šest odsto te sume pripadalo Vajzbergu i njegovom agentu kao provizija. Međutim, članovi porodice naglašavaju da im Fridman nikada nije predočio da ugovor sadrži klauzulu kojom im se strogo zabranjuje da u javnosti govore o navodnom zlostavljanju. Prema tim uslovima, ako bi makar jedan član porodice prekršio ovu zabranu, svi zajedno bi morali da vrate celokupan novac koji su do tada dobili.

Teške optužbe i ulazak u novi pravni sukob

Porodica danas tvrdi da na takve uslove nikada ne bi pristala da je znala šta u ugovoru zaista piše. U tužbi su takođe izneli mučne detalje o navodnom zlostavljanju kroz koje su prolazili dok su odrastali. Tvrde da im je Džekson prikazivao pornografski materijal i slike nage dece, kao i da im je davao alkohol i narkotike kako bi slomio njihov otpor. Prema njihovim rečima, pevač im je pretio da će im životi biti upropšćeni ako ikome progovore o tome šta se dešavalo.

Uprkos svemu, navode da su ga usled dugogodišnje psihološke manipulacije voleli i smatrali delom porodice, tim pre što je njihov brat Frenk Kasio godinama bio Džeksonov lični asistent i menadžer. Inače, ova porodica je još u februaru 2026. godine pokrenula zaseban sudski proces protiv pevačeve zaostavštine zbog navodnog zlostavljanja.

Majkl Džekson Foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

U tužbi dalje piše da je Fridman tokom 2024. godine ponovo kontaktirao članove porodice Kasio, rekavši im da iznos koji su dobili od Džeksonove zaostavštine nije dovoljan. Navodno je njihov stari ugovor nazvao "bezvrednim papirom" i nagovarao ih da ga angažuju za novu rundu pregovora. Upravo tada su, kako tvrde, shvatili da postoji sukob interesa i rešili da potraže nezavisnog advokata.

Nedugo zatim, zaostavština Majkla Džeksona pokrenula je arbitražni postupak protiv njih, optužujući ih za kršenje potpisanog sporazuma. Porodica Kasio veruje da je taj potez zapravo osveta zbog njihove namere da obore ugovor. Fridmana sada terete za nesavestan rad u advokaturi, kršenje poverenja, prevaru i davanje lažnih informacija iz nemara, zahtevajući odštetu čija tačna visina još nije poznata javnosti.

Sve tvrdnje iznete u ovoj tužbi za sada nemaju sudsku potvrdu. Majkl Džekson je umro 2009. godine, u 50. godini, usled akutnog trovanja propofolom, a tokom celog života odbacivao je optužbe za seksualno zlostavljanje dece.

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