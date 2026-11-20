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Javnost je saznala nove okolnosti koje su dovele do smrti glumca Lerija Poindekstera, koji je preminuo u 66. godini, pet dana nakon što ga je u Los Anđelesu oborio automobil dok je prelazio ulicu.

Glumac je izgubio bitku za život u sredu, 18. novembra. Njegov menadžer za talente Adam Levin u izjavi za magazin "People" istakao je da je Leri bio "neverovatno ljubazan i pun ljubavi prema svojoj porodici, prijateljima i nepoznatim ljudima".

"Bio je pravi umetnik, posvećen svom zanatu, a veliko zadovoljstvo mu je predstavljalo da zabavlja i informiše publiku kroz svoje nastupe", dodao je Levin.

Kobne komplikacije u bolnici

Poindeksterov agent Hari Gold otkrio je u intervjuu za "NBC njuz", objavljenom u četvrtak, 19. novembra, da se nesreća dogodila u petak, 13. novembra, kada je glumac u Los Anđelesu krenuo da kupi večeru. Iz Policijske uprave Los Anđelesa za magazin "People" potvrđeno je da su tog dana oko 18 časova primili prijavu o "sudaru vozila i pešaka", bez navođenja identiteta stradalog.

"Vatrogasna služba Los Anđelesa prevezla je pešaka u lokalnu bolnicu, a policajci iz Van Nujsa sačinili su izveštaj", stoji u policijskom saopštenju, uz napomenu da je istraga ovog slučaja i dalje otvorena.

"Nisu procenili da je reč o nečemu ozbiljnom", ispričao je Gold osvrćući se na povrede koje je glumac zadobio, među kojima su bila i slomljena rebra: "Odvezli su ga u bolnicu na posmatranje i saniranje nekoliko slomljenih kostiju, a zatim je preminuo."

Poindekster je preminuo tačno pet dana posle udesa, a prema pisanju portala "Dedlajn", hirurška intervencija zbog preloma rebara bila je planirana upravo za kasniji deo tog dana.

Bogata televizijska i filmska karijera

Leri Poindekster ostavio je dubok trag u svetu televizije i filma. Publika ga najbolje pamti po rolama u kultnim američkim sapunicama kao što su "Dani naših života" (Days of Our Lives) i "Opšta bolnica" (General Hospital), ali i po zapaženoj ulozi u akcionom hitu "SWAT" iz 2003. godine, gde je kadar delio sa Semjuelom L. Džeksonom i Kolinom Farelom.

U seriji "Dani naših života" debitovao je u ulozi Bena Velča davne 1984. godine i snimio ukupno 30 epizoda, a poslednji put se u tom projektu pojavio 2018. godine. Tokom 2005. godine tumačio je lik doktora Ašera Tomasa u 12 epizoda serije "Opšta bolnica". Njegovu filmografiju krase i uloge u ostvarenjima "Santa Barbara" iz 1986. godine, "Njujork dejz", "JAG" i "Blejd: Serija" (Blade: The Series).

U razgovoru za "NBC njuz", njegov agent Gold podsetio je i na glumčevu veliku strast van filmskog platna.

"Imao je veliki muzički talenat, bio je član rok benda i producirao je mjuzikle. To mu je bilo veoma važno", naglasio je Gold.

U novijem periodu karijere, Poindekster je igrao u dve sezone serije "Teška vremena R. Džej. Bergera" (The Hard Times of RJ Berger), kao i u popularnim serijama "Istražitelji iz Majamija" (CSI: Crime Scene Investigation) i "Stanica 19" (Station 19). Iza sebe je ostavio neutešnu suprugu Kerol Kritzer, inače direktorku kastinga, i njihova dva sina.

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