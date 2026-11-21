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Vesna de Vinča pre nekoliko godina upoznala je prvu damu SAD Melaniju Tramp koja je na nju ostavila snažan utisak. Kako kaže, misli da je upravo njena lepota bila presudna u tome da osvoji jednog od najmoćnijih muškaraca na svetu Donalda Trampa.

-Mislim da bez lepote nije moguće. Nema bez lepote. Baš su Melaniju pitali neki novinari da li bi se ona udala za Trampa da nije tako bogat. A ona je rekla: „Da li bi se on oženio sa mnom da nisam tako lepa?“ - ispričala je Vesna u emisiji "Prva klasa"

Istakla je i da je u njoj prepoznala osobu sa ovih prostora, a zatim otkrila da su se upoznale 2006. godine u Portoriku, gde su čak razgovarale na srpskom jeziku.

1/6 Vidi galeriju Melanija Tramp Foto: Printscreen/ X, Deccio Serrano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pool / Zuma Press / Profimedia

- Zanimljivo je da je ona u tim prvim počecima bila prva pratilja mis Slovenije, počela je arhitekturu, bila je model i ona je baš u tom liku nekako osoba sa ovih prostora. Čak ima... Iako sam je upoznala, upoznala sam je u Portoriku 2006. godine, pričale smo na srpskom jeziku. Ona je opasna, pametna, Trampa je uhvatila pod kontrolu, definitivno, onako ženski kako treba. On od nje ima malo gard. Mislim da retko od koga on ima gard. Mislim da je ona preuzela mnogo toga i da može i da ga na neki način kontroliše na sve načine - rekla je Vesna.

Vesna De Vinča Foto: Kurir Televizija

Da Vinča se osvrnula i na način na koji, prema njenim rečima, Melanija ume da zaštiti svoje interese u braku sa američkim predsednikom, navodeći i primer ugovornih izmena.

Kada je uhvaćen u nekim prevarama, menjala je ugovor, pa je tražila da on u ugovoru doda malo imovine, malo nula za sina i nju. Ona je opasnica - zaključila je Vesna.

O venčanju Donalda i Melanije Tramp govorio je ceo svet

O njihvom venčanju govorio je ceo svet. Melanija je izgledala zadivljujuće. Venčanom haljinom koju je odabrala za ovaj poseban dan naglasila je sve svoje atribute.

Na sebi je imala Diorovu venčanicu od čak 91 metra svile, tešku 25 kilograma. Koštala ju je skoro 150 hiljada dolara, a završila je i na naslovnici Voga!

Zanimljivo je da Melanija i nije imala klasičan buket, već porodično nasleđe u vidu belih ruža. Svadbena torta bila je vrlo ekstravagantna, od čak 7 spratova i visoka metar i po!

Slovenačka lepotica tada nije želela da ispoštuje Donaldovu želju da televizije širom sveta prenose njihovo venčanje, pa je odustao od te namere.

1/15 Vidi galeriju Melanija i Donald Tramp u braku su 20 godina Foto: Peter Kramer / Getty images / Profimedia, JR Davis / Newscom / Profimedia, Eva Marie Uzcategui / Getty images / Profimedia

Ovako je Melanija opisala prvi susret sa Donaldom

Melanija Tramp objavila je svoje memoare i otkrila brojne pikanterije iz braka sa Donaldom Trampom. Ona je detaljno opisala svoj prvi susret sa njim, priznajući da je političar bio na sastanku sa drugom ženom kada je počeo da joj se udvara. Variety je objavio delove koji se odnose na upoznavanje sa njim:

Videla sam kako moj prijatelj maše nekome iza mene. Kada sam se okrenula, primetila sam muškarca i privlačnu plavu ženu kako nam prilaze," započela je Melanija priču o njihovom upoznavanju.

"Zdravo. Ja sam Donald Tramp, rekao mi je on kada je stigao do mog stola. Drago mi je da smo se upoznali. Prepoznala sam ime i znala sam da je biznismen ili slavna ličnost, ali ništa drugo. Ispružio je ruku da se rukujemo," ispričala je Melanija pa nastavila:

"Zdravo", odgovorila sam. "Ja sam Melanija." Oči su mu se ispunile radoznalošću i interesovanjem, i, iskoristivši priliku, seo je do mog mesta i započeo razgovor. Pitao me je o mom životu u Njujorku, mom slovenačkom domu i putovanjima po svetu. Bio je to kratak susret koji je ostavio trajan utisak povezanosti. Bilo je lepo steći novo poznanstvo. Od trenutka kada je naš razgovor počeo, bila sam zarobljena njegovim šarmom i ležernošću. Bilo je toliko užurbanih aktivnosti oko nas, ali njegova fokusiranost na našu interakciju učinila je da se osećam kao centar njegovog sveta. Bio je to osvežavajući otklon od uobičajenog površnog razgovora i otkrila sam da me privlači njegova magnetna energija", napisla je prva dama SAD.