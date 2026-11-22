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Poznata holivudska glumica Sali Fild proslavila se ulogama u filmovima „Forest Gamp“, „Čelične magnolije“, „Gospođa Dautfajer“, „Norma rej“…

Uspela je da dođe do vrha svetske kinematografije, a niko nije znao kroz kakvu agoniju je prošla. Naime, Sali je tek pre par godina u svojim memoarima „In pieces“ otkrila nepoznate detalje iz svog detinjstva. Njeni roditelji su se razveli 1951. godine i onda joj se majka preudala za glumca Džoka Mahonija.

Sali Fild 2026. godine Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Džok je javnosti poznat po fimu „Tarzan u Indiji“. U knjizi koju je ova Oskarovka napisala iznela je šokantne detalje o zlostavljanju koje je trpela od očuha.

„Da je Džoko bar bio okrutan i zastrašujući, bilo bi mi lakše. Ali on nije bio takav“, rekla je glumica Sali Fild u intervjuu za Njujork tajmsu.

Prema njenim rečima, Sali je zlostavljanje trpela od svoje 14. godine, ali on nije bio klasičan nasilnik. Glumicu je dodatno zbunjivalo to što nije bio grub, već nežan prema njoj, a to je dovelo i do osećaja ponosa jer je tretira kao ženu, a ne devojčicu.

Sali Fild Foto: Robin Platzer/Images Press/Universal History Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

„Osećala sam se i kao dete, bespomoćno dete, ali i da nisam više dete. Moćno! To je bila moć, i ja sam je posedovala u tom trenutku. Ali, istovremeno sam želela da ponovo budem dete“, kazala je ona nakon izdavanja knjige.

Godinama se dvoumila da li ju je sramota ili joj prija što je očuh poziva u svoju sobi svaki put kada njena majka ode, prenosi „Gloria“. Prva osoba kojoj je otkrila traumu kroz koju je prolazila bila je upravo njena mama, koja je tada bila nasmrti. Sali je u tom trenutku imala 66. godina, a njena majka Margaret je bila u teškom stanju zbog karcinoma od koga je na kraju umrla.

Sali Fild Foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Margaret je ovo neočekivano saznala. Naime, Sali ju je pozvala na večeru povodom Oskara kojeg je dobila za film „Linkoln“ i saopštila joj ono o čemu je celog života ćutala. Margaret nije ni naslućivala šta se događalo, a kada je saznala ćerki je pružila maksimalnu podršku. Smatrala je da bi javnim priznanjem pomogla mnogim ženama koje su se susrele sa sličnim poteškoćama.

Ovakav odnos Sali i njenog očuha je prestao kada je ona imala 17 godina, odnosno kada je ostala trudna, a potom i abortirala. Ovo je takođe bila nepoznanica iz njenog života do objavljivanja knjige.

Sali Fild 2026. godine Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sreću u ljubavi pronašla je sa 22 godine kada se udala za Stivena Krejga, sa kojim je provela sedam godina u braku, a nekoliko godina posle razvoda udala se za Alena Grajsmana. Kolike posledice je ostavilo njeno detinjstvo na nju, vidi se u njenoj izjavi da je sa Bertom Rejnoldsom pokušala da uspostavi isti odnos kao i sa svojim očuhom. Naime, između dva braka oni su imali romansu koja je trajala pet godina.

„Ali trebalo je da ovaj put to funkcioniše“, dodala je u intervjuu Njujork tajmsu.

Glavni problem njihove veze bila je njegova zavisnost od tableta.

Sali Fild Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

„Gutao je svašta, perkodan, valijum, razne barbiturate. Nekoliko puta je sebi dao injekciju u venu, ne znam šta je koristio“, piše u knjizi “U delovima” dvostruke oskarovke.

Posle dva razvoda glumica živi sama, a društvo joj prave trojica sinova Sema, Pitera i Elija, koji je glumac i reditelj.

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