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Američka pop zvezda Majli Sajrus (33) udala se za muzičara Maksa Moranda (28), sa kojim je u vezi gotovo pet godina. Par je sudbonosno „da“ izgovorio u subotu, 21. novembra, na intimnoj ceremoniji u Palm Springsu u Kaliforniji, a američki mediji otkrili su brojne detalje venčanja, uključujući i emotivne zavete koje su mladenci razmenili.

Kako prenosi magazin People, venčanje je održano na privatnom imanju, pored bazena, ispod raskošnog luka ukrašenog belim cvećem. Ceremoniji su prisustvovali članovi porodice i najbliži prijatelji, a među približno 140 zvanica bili su i brojni poznati.

Majli je za najvažniji dan odabrala dugu belu venčanicu sa otvorenim leđima, dugim rukavima i raskošnim šlepom. Plavu kosu podigla je u elegantnu punđu, dok je njen izabranik nosio klasično crno odelo.

Fotografije sa ceremonije prikazuju pevačicu kako briše suze dok stoji pred svojim izabranikom, a posebno emotivan trenutak usledio je kada su mladenci jedno drugom pročitali bračne zavete.

„Jedva čekam da dobijemo bebu“

Prema pisanju magazina Us Weekly, Majli je u zavetima otvoreno govorila o tome koliko joj je Maks promenio život, ali je iznenadila prisutne i priznanjem da želi da sa njim zasnuje porodicu.

„Pre nego što sam te upoznala, bila sam izgubljena, a pronalazeći tebe, pronašla sam sebe. Stvaranje sa tobom je moja omiljena stvar na svetu, zbog čega jedva čekam da dobijemo bebu! Nadam se da će naša beba imati tvoju kosu, ali se najviše nadam da će imati tvoju nežnu dušu“, poručila je pevačica svom suprugu.

Ni Maks nije krio emocije, a u svojim zavetima obećao je Majli da će uvek biti uz nju.

Majli Sajrus i Maks Morando Foto: AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Biću suprug uz kog ćeš se osećati sigurno i imati podršku. Želim da svakog dana budem tu za tebe i našu porodicu... Zbog tebe sam postao bolja verzija sebe“, rekao je muzičar.

Ceremoniju je, prema navodima američkih medija, vodio Vejn Kojn, frontmen grupe "The Flaming Lips" i dugogodišnji saradnik Majli Sajrus.

Tokom venčanja puštena je i pesma „Love Is Like a Butterfly“ njene pokojne kume Doli Parton, što je ovom događaju dalo dodatnu emotivnu notu.

Maks Morando je, inače, bubnjar američkog rok benda "Liily", a ranije je bio član grupe "The Regrettes". Pored nastupa, bavi se pisanjem pesama i muzičkom produkcijom, a sarađivao je i sa Majli na njenom albumu „Something Beautiful“.

Majli Sajrus i Maks Morando Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na venčanju bili i majka i otac, uprkos porodičnim nesuglasicama

Posebnu pažnju privukla je lista gostiju, budući da su se na istom mestu našli članovi porodice Sajrus, čiji su odnosi prethodnih godina često bili tema američkih tabloida.

Venčanju su prisustvovali Majlina majka Tiš Sajrus i njen suprug, glumac Dominik Persel, ali i pevačicin otac Bili Rej Sajrus, koji je došao u društvu partnerke, glumice Elizabet Harli.

Među zvanicama je bila i Majlina mlađa sestra Noa Sajrus, kao i Elizabetin sin Demijan Harli.

Prema fotografijama koje su dospele u javnost, gosti su uglavnom bili odeveni u crno, dok je ambijent bio ukrašen belim ružama i svećama.

Slavlje je počelo još u petak uveče, kada su Majli i Maks organizovali svečanu večeru za porodicu i prijatelje.

Na stolovima su se nalazili cvetni aranžmani u ružičastim i ljubičastim nijansama, a jelovnici su bili ukrašeni inicijalima „M+M“.

Gostima su služeni file i jastog, dok su među poslasticama bili čokoladna torta sa karamelom, krem brule i sorbe od maline.

Zaprosio ju je u Japanu, a umalo je pokvarila iznenađenje

Majli i Maks upoznali su se na sastanku naslepo, a njihova romansa počela je 2021. godine. Vezu su dugo pokušavali da sačuvaju od očiju javnosti, iako su povremeno zajedno dolazili na javne događaje.

Veridbu su potvrdili u decembru 2025. godine, nakon što se pevačica pojavila sa dijamantskim prstenom na premijeri filma „Avatar: Fire and Ash“ u Los Anđelesu.

Maks je kasnije otkrio da je Majli zaprosio tokom zajedničkog putovanja u Japan, u Kjotu, na poslednji dan odmora.

Kako je ispričao, pronašao je skriveni vrt u okviru hotela i nagovorio pevačicu da zajedno prošetaju do njega. Kada se okrenula da snimi prizor, kleknuo je i izvadio prsten.

Majli Sajrus i Maks Morando Foto: AMPAS / Zuma Press / Profimedia

„Ti si ljubav mog života. Hoćeš li da se udaš za mene?“, upitao ju je tada, prema Majlinom kasnijem prisećanju.

Pevačica je priznala da je gotovo pokvarila iznenađenje jer je posumnjala da njen partner krije verenički prsten, pa je pokušala da ga pronađe pre nego što je stigao trenutak prosidbe.

„Ne znam da li svako uspe da pronađe svog Maksa“, rekla je Majli u jednom intervjuu, govoreći o tome koliko joj znači njihova veza.

Drugi brak slavne pevačice

Za pevačicu je ovo drugi brak.

Majli se u decembru 2018. godine udala za australijskog glumca Lijama Hemsvorta, sa kojim je prethodno godinama bila u vezi, uz nekoliko raskida i pomirenja.

Ipak, njihov brak nije dugo potrajao. Rastali su se u avgustu 2019. godine, a razvod je zvanično okončan u januaru 2020.

Nakon turbulentnog ljubavnog perioda, pevačica je više puta isticala da joj odnos sa Maksom donosi stabilnost i mir, kao i da je posebno srećna što je uspela da deo privatnog života sačuva samo za sebe.

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