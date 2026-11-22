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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem pokušava da uteši Bajazita Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 127. epizode

Sultanija Gulbahar je život okončala otrovom koji joj je dao, a princ Bajazit suočava se sa bolnim gubitkom majke. Dok ga Kosem teši, sultanMurat ga podseća da su mu prava porodica njegova braća i sestre i da će uvek biti uz njega. Ipak, među prinčevima nema jedinstva, a Kasim veruje da je Bajazit znao za majčine planove i da bi zbog toga trebalo da snosi posledice. Međutim, nije sve kako izgleda na prvi pogled, a nova izdaja je dobro sakrivena.

U međuvremenu, sultan Murat odlučan je da ne pokaže milost ni prema onima koji su učestvovali u zaverama protiv njega. Sultanija Ajše, suočena sa dokazima o svojoj izdaji, pokušava da se opravda i moli za oproštaj, ali je Murat proglašava izdajnicom i odvaja od njene dece. Njena sudbina biće odlučena tek nakon porođaja, a Ajše ostaje zatvorena i potpuno sama. Da li će iko uspeti da ublaži sultanov gnev?

Silahtar saopštava Hevherhan da mora da se oženi sa njenom sestrom Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Ništa manje dramatično nije ni u odnosu Gevherhan i silahtara. Pošto mu je Murat poštedeo život, silahtar dobija novu naredbu - mora da se oženi sultanijom Atike, iako je Gevherhan žena koju voli. Za njega je to kazna kojoj ne može da se suprotstavi, dok Gevherhan teško podnosi saznanje da će njen voljeni postati muž njene sestre. Njihov razgovor otvara nove rane i dodatno produbljuje porodični sukob.

Dok se u haremu nižu nove nevolje, Murat se suočava i sa nezadovoljstvom verskih učenjaka zbog pogubljenja Ahizade-efendije. Oni dovode u pitanje sultanovu odluku i strahuju od posledica koje bi njegova samovolja mogla da ostavi na pravdu i njihov položaj. Međutim, sultan nema nameru da popusti, već nastavlja da primenjuje surove mere na ulici, ovog puta sam.

Sultanova surovost je nikad veća Foto: umut volkan kincir

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