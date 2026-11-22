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Predstavnica Crne Gore na 75. izboru za Mis univerzuma, Marija Aleksandra Ivezaj, privukla je pažnju tokom takmičenja u nacionalnim kostimima, kada je, kao i albanska predstavnica, rukama pokazala dvoglavog orla, simbol koji se vezuje za albanski nacionalni identitet. Njen gest, poznat kao albanski znak orla, posebno je zanimljiv zbog činjenice da je na međunarodnom takmičenju nastupala predstavljajući Crnu Goru.

Ona se, međutim, na tome nije zaustavila. Marija Aleksandra je na svom Instagram profilu objavila i fotografiju u nacionalnom kostimu, na kojoj takođe rukama pokazuje znak dvoglavog orla. Time je simbol koji je predstavila pred publikom na takmičenju dodatno istakla i na društvenim mrežama, gde je njena objava privukla pažnju pratilaca.

Reč je o simbolu koji se formira ukrštanjem ruku i prstiju tako da podsećaju na dve glave orla. Ovaj gest je veoma prepoznatljiv među Albancima širom sveta, a neretko ga koriste i sportisti, naročito fudbaleri albanske reprezentacije, prilikom proslavljanja golova. Njegova simbolika povezana je sa dvoglavim crnim orlom koji se nalazi na zastavi Albanije.

Takmičenje u nacionalnim kostimima (National Costume Competition) jedan je od najatraktivnijih i vizuelno najupečatljivijih segmenata izbora za Miss Universe, osmišljen tako da takmičarke iz celog sveta predstave duh, istoriju i tradiciju svojih država. Umesto klasičnih večernjih toaleta, učesnice na scenu donose raskošne i umetnički oblikovane kreacije inspirisane narodnom nošnjom, mitologijom, prirodnim lepotama ili prepoznatljivim nacionalnim simbolima.

Foto: printscreen/instagram/missuupdates

Upravo zbog političkog i istorijskog konteksta koji ovaj simbol nosi na Balkanu, potez crnogorske predstavnice postao je tema na društvenim mrežama. Albanaca u Crnoj Gori prema popisu iz 2023. ima manje od 5%, pa je ovaj potez misice izazvao revolt građana. Znak dvoglavog orla godinama je u centru pažnje javnosti u regionu, posebno kada ga na sportskim terenima ili velikim međunarodnim manifestacijama pokazuju javne ličnosti albanskog porekla. Takav gest tumači se i kao politička poruka i aluzija na tzv. Veliku Albaniju, koja obuhvata i velike delove Crne Gore, a ne samo kao izraz nacionalnog ponosa.

Slične situacije već su izazivale burne reakcije. Jedan od najpoznatijih primera dogodio se 2021. godine, kada je misica Srbije Valentina Petrović pozirala sa predstavnicama Albanije, Crne Gore i takozvanog Kosova, pokazujući rukama dvoglavog orla. Fotografija je tada izazvala lavinu negativnih komentara, a Petrović se nakon pritiska javnosti javno izvinila zbog svog postupka.

Poznat je i slučaj skakača iz Đakovice Škeljzena Goćija, koji je diskvalifikovan sa takmičenja u skokovima sa Vezirovog mosta u Podgorici nakon što je rukama pokazao dvoglavog orla. Njegov potez izazvao je negodovanje publike, a organizatori su ga okarakterisali kao neprimeren gest.

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