Kventin Tarantino (63) dobio treće dete: Prepela Danijela rodila je dečaka
Slavni filmski reditelj Kventin Tarantino (63) i njegova supruga, Danijela Pik Tarantino, dobili su treće dete, dečaka, ekskluzivno je potvrdio magazin Pipl.
„Kventin Tarantino i njegova supruga Danijela Pik Tarantino presrećni su što mogu da objave rođenje svog trećeg deteta, dečaka“, izjavio je predstavnik slavnog reditelja za Pipl.
Već imaju sina i ćerku
Oskarom nagrađeni reditelj i Danijela, pevačica i manekenka, već su roditelji šestogodišnjeg sina Lea i četvorogodišnje ćerke Adrijane.
Kventin je Danijelu (43) prvi put upoznao u Izraelu 2009. godine, kada je promovisao jedan od svojih projekata. Započeli su vezu, ali su se nekoliko godina kasnije razišli.
Ljubav obnovili posle nekoliko godina
Par se ponovo spojio oko 2016. godine, a verili su se tokom leta 2017. godine.
U novembru naredne godine Kventin i Danijela venčali su se na intimnoj ceremoniji u svom domu u Los Anđelesu.
Prvo dete, sina Lea, dobili su u februaru 2020. godine.
Porodica je postala bogatija za još jednog člana u julu 2022, kada su dobili ćerku Adrijanu. Rođenjem trećeg deteta, dečaka, slavni par započeo je novo poglavlje porodičnog života.