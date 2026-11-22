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Slavni filmski reditelj Kventin Tarantino (63) i njegova supruga, Danijela Pik Tarantino, dobili su treće dete, dečaka, ekskluzivno je potvrdio magazin Pipl.

„Kventin Tarantino i njegova supruga Danijela Pik Tarantino presrećni su što mogu da objave rođenje svog trećeg deteta, dečaka“, izjavio je predstavnik slavnog reditelja za Pipl.

Već imaju sina i ćerku

Oskarom nagrađeni reditelj i Danijela, pevačica i manekenka, već su roditelji šestogodišnjeg sina Lea i četvorogodišnje ćerke Adrijane.

Kventin je Danijelu (43) prvi put upoznao u Izraelu 2009. godine, kada je promovisao jedan od svojih projekata. Započeli su vezu, ali su se nekoliko godina kasnije razišli.

Kventin Tarantino Foto: Giovanna Onofri / Alamy / Profimedia

Ljubav obnovili posle nekoliko godina

Par se ponovo spojio oko 2016. godine, a verili su se tokom leta 2017. godine.

U novembru naredne godine Kventin i Danijela venčali su se na intimnoj ceremoniji u svom domu u Los Anđelesu.

Prvo dete, sina Lea, dobili su u februaru 2020. godine.

Porodica je postala bogatija za još jednog člana u julu 2022, kada su dobili ćerku Adrijanu. Rođenjem trećeg deteta, dečaka, slavni par započeo je novo poglavlje porodičnog života.