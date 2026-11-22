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Marija Aleksandra Ivezaj je predstavnica Crne Gore na 75. izboru za Mis univerzuma u Portoriku. Već na samom predstavljanju izazvala je burne reakcije kada je pokazala dvoglavog orla, simbol koji se vezuje za albanski nacionalni identitet.

Ko je predstavnica Crne Gore koja je izazvala skandal?

Marija Aleksandra Ivezaj je predstavnica Crne Gore na 75. izboru za Mis univerzuma.

Titulu Miss Universe Crne Gore 2026 osvojila je u junu u Tirani, tokom zajedničke ceremonije na kojoj su proglašene predstavnice za Crnu Goru, Albaniju i takozvano Kosovo.

Foto: printscreen/instagram/missuupdates

Ima 22 godine, poreklom je Albanka iz Crne Gore i studira pravo na Univerzitetu Crne Gore. Diplomirana je pravnica albanskog porekla čija porodica potiče iz Crne Gore (Tuzi). Osnivačica je inicijative Her Bloom, posvećene podršci obrazovanju devojčica.

Tokom defilea u nacionalnim kostimima izazvala je burne reakcije u javnosti i medijima u regionu jer je, po uzoru na predstavnicu Albanije, rukama pokazala simbol dvoglavog orla, što je ponovila i na fotografiji na svom zvaničnom Instagramu.