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Venčanje američke pevačice Majli Sajrus (33) bilo je ispunjeno emocijama. Zvezda se u subotu, 21. novembra, u Palm Springsu u Kaliforniji udala za muzičara Maksa Moranda (28).

Izvor blizak paru ekskluzivno je otkrio za magazin Pipl da je ceremonija bila veoma emotivna, kao i da je mlada bila uzbuđena, ali i pomalo nervozna pre nego što je izgovorila sudbonosno „da“.

„Bila je to zaista prelepa ceremonija. Majli je bila uzbuđena i pomalo nervozna pre venčanja“, rekao je izvor.

Majli Sajrus i Maks Morando Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dodao je da pevačica tokom izgovaranja bračnih zaveta nije mogla da sakrije suze.

„Sve vreme se smešila kroz suze. Pokušavala je da se suzdrži, ali bila je toliko srećna što se udaje za Maksa“, ispričao je izvor.

Porodica i najbliži prijatelji prisustvovali venčanju

Među gostima su bili Majlina majka Tiš Sajrus, otac Bili Rej Sajrus i sestra Noa Sajrus. Svečanosti su prisustvovali i devojka njenog oca, glumica Elizabet Harli, kao i njen sin Dejmijan Harli.

Ceremonija je održana pored bazena. Majli i Maks stajali su ispod luka ukrašenog belim cvećem, što je čitavom događaju dalo posebno romantičnu atmosferu.

Dan pre venčanja mladenci su organizovali večeru za porodicu i prijatelje, uoči velikog dana. Fotografije sa okupljanja na svojim Instagram pričama podelila je Lili-Rouz Persel, Majlina polusestra.

Ona je 23-godišnja ćerka Dominika Persela, koji je u braku sa Tiš Sajrus (59).

Na jelovniku večere za zvanice bila su odštampana slova „M+M“, kao simpatična aluzija na početna slova imena mladenaca.

Upoznali se na sastanku naslepo

Majli i Maks prvi put su povezani u decembru 2021. godine, nakon što su fotografisani kako se drže za ruke iza scene tokom pevačicinog novogodišnjeg televizijskog specijala „Majlina novogodišnja žurka“, emitovanog na televiziji NBC.

Pevačica je kasnije otkrila da su se upoznali na sastanku naslepo.

„Namestili su nam sastanak naslepo. Mada, za mene je to zaista bio sastanak naslepo, dok za njega baš i nije. Pomislila sam: 'Najgore što može da se dogodi jeste da odem'“, ispričala je Majli za britanski Vog.

Maks nastupa sa rok bendom Lili, a njihova veza vremenom je postala sve ozbiljnija.

Verio je tokom putovanja u Japan

Vest o veridbi para potvrđena je u decembru 2025. godine, dan nakon što je Majli primećena sa dijamantskim prstenom na premijeri filma „Avatar: Vatra i pepeo“ u Los Anđelesu.

Maks je u julu 2026. godine za magazin Vonderlend otkrio i kako je zaprosio pevačicu. Prema njegovim rečima, veridba se dogodila tokom njihovog putovanja u Kjoto u Japanu, 2025. godine.

Venčanjem su Majli i Maks krunisali svoju višegodišnju ljubav, a emotivna ceremonija, kojoj su prisustvovali njihovi najbliži, bila je poseban trenutak za poznatu pevačicu.