NIJEDNOJ NISAM ŽELEO DA VIDIM LEĐA VIŠE NEGO OVOJ! Slavku Beleslinu nije lako: Posle razvoda siguran je SAMO U JEDNO!

Voditelj Slavko Beleslin nedavno se razveo od jedanaest godina mlađe supruge Ive nakon šest godina braka, a par meseci pre toga otišao sa Prve televizije. Kako priznaje, razvod mu je veoma teško pao.

"Ove godine moj život imao je tektonska pomeranja. Dok sam kroz sve to prolazio, mislio sam da mi je ovo najgora godina u životu i pitao sam se kako ću se 'dogegati' do decembra", rekao je on, a onda dodao: "Kad se osvrnem na prethodne 44 godine, bar na one kojih se sećam, nijednoj nisam više želeo da vidim leđa nego 2018", zaključio je on.

Svakako, u narednoj godini nada se lepim stvarima.

"Siguran sam da ću u novogodišnjoj noći biti među najsrećnijim ljudima u ovoj zemlji. Samo da sve ovo prođe..." izjavio je Slavko.

