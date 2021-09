LOŠA ODLUKA! BITEF I LGBT FESTIVAL ODRŽAVAJU SE U ISTO VREME: Svetlana Ceca Bojković i Vesna Čipčić protiv Madone

Bogat program sve ljubitelje pozorišta i filma čeka već naredne nedelje, jer se u isto vreme u Beogradu održavaju Bitef, Prajd pozorišni festival i filmski Merlinka klasik, a uveliko traje i Beldoks. Ista publika stavljena je pred svršen čin i mora da bira šta će da gleda, jer neće moći da bude u isto vremena na oba događaja.

Treće izdanje Prajd pozorišnog festivala otvara se već danas i traje do 17. septembra, u okviru ovogodišnje Nedelje ponosa, a u organizaciji Hartefakt fonda, koji vodi Biljana Srbljanović. Na sceni Raša Plaović u Narodnom pozorištu u Beogradu izvodi se komad "An Ongoing Song" poljskog autora Šimona Adamčeka, koji bavi se pitanjima HIV iz jedne vrlo intimne pozicije.

foto: Ana Paunković

Od sutra do 18. septembra u Muzeju kinoteke u Kosovskoj ulici organizuje se drugi Merlinka klasik film festival na kome će biti prikazano 13 kratkih, igranih i dokumentarnih filmova koji su ostavili dubok trag na kvir kinematografiju. Festival je nastao u želji da se mlađe generacije upoznaju sa važnim kvir filmovima koje su možda propustili, a bez kojih danas ne bismo imali filmove i serije koji slobodno portretišu LGBT osobe.

foto: EPA

Festival počinje danom posvećenim jednoj od najvećih gej ikona - Madoni. Pre 30 godina snimljen je dokumentarac "U krevetu sa Madonom" koji se prikazuje prvog dana.

- Gužva je u septembru. Bitef, Beldoks, Prajd vik, Prajd pozorišni festival, Merlinka klasik... Možda je to zbog korone, a možda i to što ne postoji nikakva komunikacija ni koordinacija među festivalima. Merlinka klasik film festival počinje sa Madonom i odgovorom na pitanje zašto je ona gej ikona i koliko je važna za gej zajednicu. U program smo uvrstili već druge večeri i kratki film "Narednik" Nikole Ljuce o kome su mediji pisali zbog seks scene između Miloša Timotijevića i Milana Marića, a taj film je mnogo više od te seks scene, pa smo odlučili da ga prikažemo kako bi šira publika mogla da se upozna sa radnjom tog filma - kaže za Kurir gej aktivista Predrag Azdejković.

foto: Damir Dervišagić

Dvostruki, 54/55. Bitef proglasiće otvorenim 15. septembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Svetlana Bojković, uoči predstave "Tragovi" slavnog belgijskog koreografa Vima Vandekejbusa i njegove trupe Ultima vez.

Umetnički direktor i selektor Ivan Medenica već suoči s dva otkaza, a o najboljim među 12 predstava glavnog programa doneće međunarodni, i to isključivo ženski žiri, čija je predsednica Šermin Langhof, umetnička direktorka pozorišta "Maksim Gorki" iz Berlina, a članice: kritičarka i profesorka Lucia van Heteren (Holandija), teatrološkinja i profesorka Agata Juniku (Hrvatska), kritičarka i novinarka Sesilija Đurberg (Švedska) i rediteljka Jovana Tomić (Srbija).

foto: Fonet

Bitef počinje sutra premijerom predstave "Living rum" sa Vesnom Čipčić i Ivom Ilinčić u glavnim ulogama.

Vesna Čipčić govoreći o ovoj ulozi istakla je da je u pitanju ozbiljan rad i veoma zanimljiv, te da je tokom procesa doživela nekoliko pozitivnih "šokova".

- Kada sam stigla na prvu probu zatekla sam celokupan dekor, gotove kostime, svetlo, ton, što je zaista neuobičajeno za naše prilike. Zatim, kao i svaki glumac prvo sam pogledala koliko teksta imam, koliko je moj lik prisutan, međutim Ersan Montag mi je rekao: "Nema teksta". U prvi mah sam mislila da sam pogrešila i da mi nije tu mesto. Nisam imala ideju kako ću to uspeti da odigram bez ijedne reči, međutim kroz rad sa Montagom shvatila sam da mi tekst i ne treba i da je pravo zadovoljstvo zaista raditi kako osećaš, da ne morate da kažete, a igrate. Veoma uzbudljivo, to nisam nikada doživela za sve ove godine i mladim kolegama želim da to osete. Na sceni je bilo toliko radosti igranja, emocije, strasti, prosto neverovatno. Sjajna je celokupna ekipa i zaista vam od srca želim da dođete i vidite ovaj neobičan komad - kazala je Čipčićeva na konferenciji za medije.

foto: Fonet

Kurir.rs

Bonus video:

08:21 TOMA JE CEO ŽIVOT BIO ZALJUBLJEN U SILVANU! Bjelogrlić iskreno s novinarima: Evo ko mu je otkrio ovu tajnu i kako je našao glumce!