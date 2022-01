KARIJERA, NOVAC, HOLIVUD, KOLEGE! Seka Sablić načela sve teme: Oni su mi vratili osmeh, volim što sam OMILJENA u svojoj BRANŠI

Glumačka legenda Jelisaveta Seka Sablić nakon više od 50 godina karijere i više od 100 odigranih uloga u pozorištu i na filmu i dalje zrači svojom energijom na daskama koje život znače.

Uvek ste puni energije, neprestano glumite, reklo bi se da vam ništa nije teško, neki kažu da sa osmehom sve radite. Šta je razlog tome?

- Nisam ništa naročitno nasmejana, ali sam uvek prisutna mentalno i koncentrisana. Ne bavim se drugim stvarima, ostavljam sve iza sebe i ulazim u uloge potpuno predana poslu. Raduje me svaka proba, predstava, snimanje serija, reklame, sve ono što je moj posao.

Uspevaju li unici da vas nasmeju?

- Oni su mi zaista vratili i osmeh i smeh. Jako se retko smejem, ali očigledno da oni emituju humor koji dopire do mene.

foto: Dragana Udovičić

Na koji način sada, posle toliko godina blistave karijere i velikih priznanja, birate uloge?

- Prvenstveno ulogu biram po tekstu i ulozi koja mi se nudi. Prvo vidim da li ću moći to da odigram, a bitno mi je ko igra i ko režira. Da li će na tom projektu biti uživanje u radu ili mrcvarenje? Sve su to važne stavke.

Imate li luksuz da poneku ulogu i odbijete?

- U ovim godinama imam tu privilegiju da mogu da odlučujem i da mogu da odbijam uloge, jer materijalni deo u ovom momentu je zanemarljiv. Sve se oslanja na ljubav koju ćeš uneti u taj posao i projekat u kojem ćeš se naći.

Svi smo svesni da su domaći glumci daleko od Holivuda, miliona, aviona i kamiona, ali kako je živeti u Srbiji kao glumica?

- Glumac ne razmišlja o tome. Svi su na svetu glumci isti i na isti način im je stalo do posla, naravno, novac i materijalni momenat je potpuno različit u našoj zemlji i Holivudu. Često pomislim kad gledam svetske projekte kako glumac malo šeta, malo je lep, malo je zabrinut i pomislim u sebi koliko mu je dobar honorar. Sudbina glumca je takva da mora da glumi isključivo na maternjem jeziku, jedino ako je veoma rano otišao i živeo na nekom drugom mestu može da glumi u inostranstvu.

foto: Printscreen/Premijera

Po čemu ćete pamtiti godinu koju smo ispratili?

- Godina 2021. je bila, kao i za druge, tako i za mene puna velikih napetosti i neizvesnosti. Mnogo ljudi je izgubilo bitku sa bolešću. Primetno napredovanje velikog nezadovoljstva u društvu, mnogo nepravdi i veliko društveno uznemirenje. Isto se to sve i na mene odnosi, ali je apsurdno da smo u takvom stanju svi glumci i ja, bar ovde u Beogradu, a pretpostavljam da je dosta njih angažovano iz unutrašnjosti, da smo mi do sada snimali nikad više. Dobila sam pozive za razne serije, drame, filmove i druge poslove poput reklama koji su me podjednako radovali i uživala sam u njima, jer je to sve deo moga posla.

Na koji način ćete proslaviti predstojeće praznike?

- Sve vere i svi narodi imaju svoj Božić koji se drugačije zove. Jedan plemeniti praznik sa puno ljubavi okrenut radosti dece koja nam ispunjavaju srca, mi njihova i oni naša.

Glumica ističe da za nju ne postoji veći kompliment što je omiljena među kolegama.

- Nema većeg komplimenta da si omiljen u svojoj branši. Bitno je da mladim glumcima partner bude neko ko je profesionalac, što podrazumeva disciplinu, zanat, moral, jedan veoma kontrolisani moral. U ovom poslu mora da bude skoro vojnička disciplina na koju je ova profesija zaboravila. Bitna je hijerarhija u tom poslu: reditelj, glumac, upravnik. Gluma je stroga disciplina. Pored toga što sam dobra glumica, izvinite na neskromnosti i prirodnoj skromnosti, ja sam odgovorna i uvek igram u interesu predstave. Držim se mesta glumca, nikada ne zauzimam tuđe mesto poput rediteljskog, u čemu glumci često pogreše i brljaju tamo gde im nije mesto.

foto: Printscree/Prva TV

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

02:52 SEKA ALEKSIĆ PROMENILA LIČNI OPIS! Pevačica se transformisala i izgleda NIKAD BOLJE