TOMA ZDRAVKOVIĆ ODBRANIO SEKU SABLIĆ U PRAVOM TRENUTKU: Nije poklekao pred njima i sve im je sasuo u lice, sve se ovako odvijalo

Jedno od nesvakidašnjih prijateljstava sa javne scene, bilo je prijateljstvo glumice Jelisavete Seke Sablić i legende narodne muzike Tome Zdravkovića.

Kako se sve zbilo, ispričala je jednom prilikom Seka.

foto: Printscreen/Premijera

- Ja sam bila iznenađena da me je u jednom momentu Toma pozvao da budem gost na njegovom koncertu u Sava centru. Ja sam to prihvatila i prvi put sam prisustvovala takvom jednom koncertu i bila sam zaista fascinirana kako ljudi slušaju Tomu, kako ga obožavaju i kako ga mirno, pobožno slušaju, iako je on pevao narodne pesme, zabavne pesme, kafanske pesme.

Nakon tog koncerta u Sava centru, Seka Sablić je krenula sa Tomom na turneju po Srbiji. Na koncertu u Kragujevcu, Seku je publika dočekala zvižducima, na šta je Toma, kako je Seka ispričala, reagovao na sledeći način.

foto: Ana Paunković

- Izlazi Toma, staje pred mikrofon i ćuti. I sad sva ona hala, koja je urlala, bila od zvižduka, od pobune cele te, ništa, mrtva tišina, kao u crkvi. On ćuti, drži tu pauzu, fenomenalno, prosto fascinantno. I onda on ovako kaže, kao nekoj maloj deci "Sram vas bilo, sram vas bilo", svojoj publici i onda ovako rukom (ispružene ruke pokazuje ka Seki) "Ovakva jedna žena, ovakva jedna umetnica"... Mene sramota, ja tamo bežim i onda opet ućiti, jednu veliku pauzu napravi i nastavi. Stvarno su ga obožavali, bio je velika zvezda.

foto: Printscreen/Youtube

