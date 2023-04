SRPSKI GLUMAC OGLADNEO, PA SVRATIO NA BUREK! Ivan Jevtović poranio u pekaru, a ne skida osmeh sa lica: HIT PAPARACO

Ivan Jevtović je juče ujutru baš poranio kako bi kupio doručak u jednoj pekari u centru grada.

foto: Kurir

Glumca je naš paparaco uslikao dok je strpljivo čekao na red da kupi burek i peciva, koja je uzeo za poneti. Vreme je prekratio razgovorom s jednim poznanikom, a njemu su se obradovale i prodavačice u pekari, gde je redovan gost.

Ivan je od glave do pete bio obučen u crno, a kako je to jutro u Beogradu bilo jako lepo i sunčano, on je skinuo duks, pa je ostao samo u majici kratkih rukava. Nakon što je malo popričao sa zaposlenima, Jevtović se žustrim korakom uputio ka Terazijama, kako mu se pecivo ne bi ohladilo.

foto: Kurir

Podsetimo, Ivan ne voli da se o njegovom privatnom životu mnogo piše u medijima, pa se tako on i njegova supruga Sandra, s kojom je u braku više od dve decenije, gotovo nikad ne pojavljuju zajedno na javnim dešavanjima. Sandra je po obrazovanju kostimograf i dizajner, a kako je glumac u više navrata javno isticao, ona mu je najveća podrška u svemu što radi. Imaju i ćerku Sofiju, na koju su oboje izuzetno ponosni.

foto: Kurir

Kurir.rs/A. Panić

Bonus video:

01:33:16 SCENIRANJE 12.03.2023. BRANISLAV LECIC