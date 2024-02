POSLEDNJI SATI ŽIVOTA MU BILI PAKAO: Užas koji su lekari videli na OBDUKCIONOM STOLU posle smrti kralja popa otkrio BOLNU ISTINU

Majkl Džekson umro je 25. aprila 2009. u 50. godini. Za njegovu smrt je bio optužen njegov doktor. Mnogi su mu prigovarali jer je svoju prirodno tamnoputu kožu izbeljivao. Gostujući kod Opre Vinfri 1993. je ispričao da ima poremećaj koji se zove vitiligo.

"To je nešto za šta nema leka", rekao je i dodao da je samo koristio šminku kako bi popravio mrlje izazvane vitiligom i da nikada nije izbeljivao kožu.

foto: Profimedia

"Kada ljudi izmišljaju priče da ne želim da budem ono što jesam, to me boli. To je moj problem jer ja to ne mogu da kontrolišem. Ali šta je s milionima ljudi koji sede na suncu da bi postali tamniji, da bi postali drugačiji od onoga što jesu. O tome niko ništa ne govori".

foto: Profimedia

Suočavao se s optužbama za silovanje 13-godišnjeg dečaka, što je poprilično uništilo njegov imidž. Okrenuo se drogi kako bi zaboravio sve probleme iz prošlosti i bolove od operacija i povreda, uključujući i teške opekotine koje je zadobio 1984. dok je snimao reklamu za Pepsi.

foto: Profimedia

2005. se povukao iz javnosti, a zabrinjavajuće priče su se nastavile, kao na primer da duguje 100.000 dolara apoteci na Beverli Hilsu za lekove koji se izdaju na recept. Kada se saznalo da je 2009. preminuo, širile su se razne glasine o uzroku, a bili su potrebni meseci da se sazna da je Majkl umro u svom domu u Los Anđelesu nakon što je uzeo fatalnu kombinaciju lekova koju mu je prepisao lični lekar Konrad Marej. Majkl je 2009. najavio 50 koncerata u Londonu, ali smrt ga je preduhitrila.

foto: Profimedia

Dan pre smrti, Majkl je bio na probi. Planirano je da turneja počne idućeg meseca u areni u Londonu, a vežbao je do ponoći. Kad su završili, zagrlio je plesače, zahvalio se ekipi i vratio se kući. U ranim jutarnjim satima na dan smrti pevač se požalio ličnom lekaru da ne može da spava, a Konrad mu je dao niz lekova koji su trebali da mu pomognu da zaspi.

foto: Shutterstock/Bart Sherkow

Samo nekoliko trenutaka kasnije, Marej je shvatio da Džekson ne diše. Osam meseci nakon smrti, istražitelji su opružili Konrada za ubistvo iz nehata. Proglašen je krivim 2011. i poslat je u zatvor, odslužio je dve godine od četiri.

Obdukcija je kasnije otkrila da je pevač imao užasne rane i ožiljke po čitavom telu. Zbog anoreksije je konzumirao samo jedan mali obrok dnevno, a obdukcija je u njegovom želucu našla samo gomilu tableta.

foto: Printscreen YT

Kosu nije imao, samo periku i istetovirane šiške i obrve, a usne je tetovirao u crveno. Čitava koža mu je bila prošarana, što je potvrđivalo da je zaista patio od vitiliga.

(Kurir.rs/ Story.hr/ L. S)

Bonus video:

07:39 ŠOK! Pogledajte kako su TAKMIČARI EMISIJE RAME UZ RAME SA DRAGANOM OCENILI SAMI SEBE! Dragana Mirković: Bilo mi je mnogo lakše!