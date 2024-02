"PRIŠLA JE STOLU, A ONDA..." Kad je glumca iz "Ko to tamo peva" žena zatekla PIJANOG U KAFANI, svi su bili šokirani njenim potezom

Kafane su oduvek bile mesta dobrog provoda, a neke anegdote su i decenijama kasnije zanimljive. Naročito ako je reč o velikim imenima.

Milenko Poštić radi već više od 35 godina u jednom od najpoznatijih restorana u centru Beograda. Počeo je kao kelner a sada je šef sale. Nagledao se i naslušao svega. Od lepih do ružnih stvari.

U emisiji "Gastromaratonac" je ispričao anegdote o poznatim srpskim glumcima. Tokom svoje duge karijere, video i upoznao Batu Živojinovića, Dragana Nikolića, Milenu Dravić...

- Prvi put kad sam došao video sam Batu Živojinovića, Dragana Nikolića i Milenu Dravić kako sede u bašti restorana. Šetao sam sa svojom tadašnjom devojkom, a sadašnjom suprugom i ona reče - što bi bilo lepo da ti ovde radiš. I tako je bilo. Iznad nas je svojevremeno bila Pozorišna akademija. Dolazili su glumci. Manda je pred smrt bio ovde kod nas sa Radošem Bajićem. Petar Kralj je dolazio svaki dan pio votku i espreso - rekao je on.

Poštić se potom prisetio i jednog neobičnog događaja. Radi se o poznatom glumcu koji se napio, pa ga je žena odnela kući!

- Došli Paja Vujisić, Milan Srdoč i onaj mali glumac što igra popa u "Ko to tamo peva" (Petar Lupa prim. aut.). On mali, a supruga ima dva i nešto metra. I on se napio jedno veče. E sad, da li je on nju zvao ili je ona došla da ga obiđe, u svakom slučaju - ona dođe, podiže ga, stavi preko ramena i odnese kući - kazao je Poštić.

U njegov restoran dolazio je i slikar Dragan Lubarda. Ispričao je jednu posebno neobičnu situaciju.

- Napije se i onda hoće da nazdravlja i priča sa gostima. I mi ga izguramo nekako iz restorana, a on legne ispred na ulicu i kaže – Joj, izbaciše me iz moje kuće. Onda ga uvedemo opet unutra uz obećanje da se smiri. Kad je dolazio ove zadnje 2-3 godine, uđe i kaže mi – sinko, pobegoh sa svoje sahrane, daj jedno pivo - prisetio se Poštić.

