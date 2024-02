JEŽILA SE OD SAMOĆE, A ON JE BIO PATOLOŠKI ZALJUBLJEN U NJU Bizarni detalji iz njihove spavaće sobe i dan-danas ZGRAŽAVAJU JAVNOST

Ovih dana obeležila se prva godišnjica smrti Lise Mari Prisli, jedine kćeri legendarnog kralja rock'n'rolla Elvisa Prislija i njegove Prisile Prisli. Dva dana pre smrti Lisa je bila na dodeli Zlatnih globusa. U početku se govorilo da je preminula zbog srčanog udara, ali mrtvozornik je u izveštaju naveo kako je pravi razlog smrti opstrukcija tankog creva.

Lisa Mari je ceo život bila pod budnim okom javnosti pa ne čudi ni što su njeni ljubavni odnosi tokom godina privlačili puno pažnje. Iako je u više navrata izgovarala 'sudbonosno da', javnost se najviše šokirala kada je 20 dana nakon razvoda od prvog muža, uplovila u bračnu luku s kraljem popa, Majklom Džeksonom. Bilo je to 1994., a upoznali su se još 1975. kada je imala 7 godina. Počeli su se družiti 1992. i Džekson je ubrzo postao izuzetno vezan za Lisu.

foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Ona mu je bila velika emotivna podrška i pomogla mu je s njegovom zavisnošću od tableta. Brinula se o njegovom zdravstvenom stanju, a onima koji su ih poznavali brzo je postalo jasno kako se zapravo radilo o nezdravom odnosu baziranom na prijateljstvu. Lisa Mari bila je opčinjena Majklom, nije htela da bude sama pa se zato udala za njega, a osim toga, htela je da ga spasi od samog sebe.

Godine 1996. Lisa je podnela zahtev za razvod od kralja popa. Njihova ljubav nije prestala ni nakon razvoda.

foto: Lisa Rose / Zuma Press / Profimedia

Par je kao razlog razvoda navodno naveo činjenicu da Lisa Mari nije želela više dece, budući da je već imala dvoje s prethodnim suprugom Denijem Kejom, a Majkl je, s druge strane, želeo decu što pre. Uprkos burnom razvodu, ostali su dobri prijatelji, a godinu dana nakon njegove smrti, Lisa Mari se u šou Opre Vinfri prisetila poslednjeg puta kada je s njim razgovarala. Bilo je to četiri godine pre nego što je preminuo. Otkrila je da da taj njihov razgovor nije prošao u pozitivnom tonu.

foto: Profimedia

'Bila sam tako udaljena od njega i on je to osestio i čuo. Bila sam jako distancirana. Pitao me, odnosno hteo mi je reći da sam u pravu u vezi s mnogo ljudi oko njega', ispričala je, a onda otkrila da ju je pitao jedno od najtežih pitanja koje je ikada čula.

Pitao je volim li ga još uvek', rekla je. Kaže da mu nije mogla lagati.

'Rekla sam mu da sam ravnodušna, a njemu se ta reč nije svidela. Majkl je tada otkrio da je zabrinut za svoj život. I zabrinut za svoju ostavštinu', priznala je. Prisetila se i dana kada je Majkl umro. Objasnila je da se tog tragičnog dana osećala jako čudno i da je bila jako emotivna. 'Ne znam zašto. Ali to je bio najčudniji dan u mom životu', ispričala je.

foto: Profimedia

Dok su bili u braku, šuškalo se kako je to sve samo obmana za javnost. Onda je Džeksonov bivši zaposlen otkrio da je pevač znao poprskati parfemom donji veš Lise Mari i bacio bi ga na pod spavaće sobe kako bi izgledalo kao da su imali intimni odnos.

Džeksonov bivši čistač sobe Adrijan Mekmanus tvrdio je da je zvezda čak išla toliko daleko da je kraj kreveta postavila slomljene čaše da ispadne kao da je noć protekla u vreloj strasti.

foto: Profimedia

'Sve je izgledalo tako namešteno, jer se to nikada pre nije dogodilo. Naravno, bilo je bačenih gaća, košulja i pantalona, ali tamo nikada nije bilo ničega što je pripadalo ženama. Mislio sam da pokušava da me natera da pomislim da se nešto događa između njega i nje. Znao sam da se zabavljaju, ali pokušavao me naterati da verujem da su seksualno bliski. Uvek sam sumnjao', ispričao je Mekmanus.

(Kurir.rs/Story.hr/T.B.)

Bonus video:

04:17 BIZARNO DA BIZARNIJE NE MOŽE! Novi trend na svadbama kod Srba ŠOKIRAO JAVNOST: Ovaj potez vređa porodicu i pokojnike!