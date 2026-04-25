Slavni holivudski glumac Bred Pit ima 62 godine. Osim po zavidnoj karijeri, poznat je po burnom ljubavnom životu. Iza sebe ima dva propala braka - prvi s Dženifer Aniston, a drugi s Anđelinom Džoli.

Poznato je da je Bred ostavio Dženifer zbog Anđeline, s kojom ima šestoro dece - Medoksa, Paksa, Zaharu, Šajlo i blizance Vivijen i Noksa.

Iako mu na poslovnom planu cvetaju ruže, na privatnom je nešto drugačija situacija. Naime, popularnog glumca odrekla su se gotovo sva deca. O njegovom lošem odnosu s decom nagađa se već godinama, a glasine je potvrdila šokantna objava njegovog sina Paksa (22) na Dan očeva 2020.

"Srećan Dan očeva, ovom š*pku svetskog ranga!! S vremenom dokazuješ da si užasna osoba koja zaslužuje prezir. Nemaš obzira ni empatije prema svojih četvoro najmlađe dece koja drhte od straha kad su u tvom prisustvu. Nikad nećeš razumeti štetu koju si naneo mojoj porodici jer to ne možeš da shvatiš. Od života mojih najbližih si napravio pakao. Možeš svetu i sebi da govoriš šta želiš, ali istina će izaći na videlo. Stoga, srećan Dan očeva, ti je*eno odvratno ljudsko biće!!!", napisao je tad na Instagramu.

Mladić se odrekao očevog prezimena, a to su uradile i njegove sestre - Šajlo Džoli, Zahara Marli Džoli i Vivijen Džoli. Breda navodno nije briga za poteze njegove dece.

