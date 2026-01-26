Slušaj vest

Vuk Kostić izgradio je zapaženu glumačku karijeru i stekao popularnost u brojnim televizijskim i filmskim ostvarenjima. Ipak, za njega život nije bio samo glumački put - iza uspeha krije se i priča o porodici i nasleđu. Vuk je sin Mihajla Kostića, poznatog kao Pljaka, koji je preminuo 2001. godine od leukemije, kada je Vuk imao samo 21 godinu.

Pljaka - životni put pun izazova

Mihajlo Kostić Pljaka bio je jedan od velikana jugoslovenskog glumišta. Njegovo detinjstvo bilo je teško - majku je izgubio sa sedam godina, a oca Nestora tokom rata odveli su u logor Mauthauzen. Iako je odrastao u siromaštvu, Pljaka je uvek isticao važnost obrazovanja i časti.

Mihajlo Kostić Pljaka Foto: Printscreen RTS

"Nije imao ništa. I uvek je govorio da je najbitnija stvar obraz. I da siromašni ljudi imaju samo obraz. Da su novac i moć ništa, a da su reč, čast i dobrota sve. Moj otac je preminuo 2001. godine. Sve stvari i dalje podsećaju na njega. Setim ga se svaki dan, pomenem ga često. On je u meni. Odlazak oca je sigurno najteži udarac u mom životu. Ali za tih dvadeset jednu godinu, koliko sam ga imao, sve mi je dao i pružio. Sve me je naučio što je znao, usmerio me ka pravim vrednostima i stvarima, ostavio instrukcije kako treba živeti i koja interesovanja su vredna. Zarazio me ljubavlju prema glumi, lovu, moru i pustolovinama," iskren je bio glumac za Story.rs.

Brat kao oslonac u detinjstvu

Vuk ističe da mu je stariji brat Nestor bio velika podrška tokom odrastanja. Odrasli su skromno, deleći istu sobicu:

"Teško mi je bilo. Mi smo skromno živeli. Nestor i ja smo odrasli u zajedničkoj sobici od desetak kvadrata," priseća se glumac i dodaje: "Prođem često tuda, to je blizu mog sadašnjeg stana. Ja sam s Crvenog Krsta. Nemam melanholiju, nisam bio posle više u tom stanu. To su čudne stvari - neko drugi živi u tvojoj sobi. To su setni momenti."

Poštovanje prema precima i nasleđe

Iako mu nije ostavljeno veliko bogatstvo, Vuk Kostić duboko poštuje svoje pretke i tradiciju.

"Odnos i poštovanje koje imam prema precima imaju veze s mojim vaspitanjem ali i tradicijom. Zahvalan sam mojim precima. Nije mi ostavljeno neko veliko bogatstvo, pa da mogu da prodam dedovinu, ali i da imam, ne bih je nikad prodavao. Ne bih nikad raskućio nešto za šta su se moji preci trudili."

Vuk Kostić pokazuje da istinska vrednost nasleđa nije u novcu, već u životnim lekcijama, ljubavi prema porodici i čuvanju sećanja na one koji su oblikovali naš put.

